शिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?

अल्बानिया में फैली हिंसा को लेकर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के ट्वीट पर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों से सीखने की जरूरत नहीं है. भारत में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, चाहे वो आपातकाल के बाद का ही समय क्यों न हो.

उन्होंने कहा कि भारत में लोग कानून को हाथों में ले लें और व्यवस्था को ही बिगाड़ दे ये कहीं से भी उचित नहीं है. संजय राउत अल्बानिया में जारी हिंसा का उदाहरण देते हुए लिखा था कि अन्य देशों को इससे सीख लेनी चाहिए खासकर भारत को, जिसके बाद से ये चर्चा में है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut's tweet regarding unrest in Albania, Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, "India does not need to learn from any other country... Albania is a small nation that endured years under a communist dictatorship; the idea that people should take the law into their own hands, disrupt order, and destabilize institutions, whether it be the Supreme Court or the Parliament, is entirely unacceptable... those who suggest that we should draw inspiration from the protests in Bangladesh to pursue a regime change: this is deeply regrettable, as those protests were not merely led by students; they were eventually co-opted by an Islamist movement, which led to attacks on minorities, including Hindu minorities. Such violent regime change has no place in any democracy, and we should not look to examples like Albania, Paris, or other such instances for guidance..." — ANI (@ANI) October 20, 2026

'कानून हाथ में लेना लाजमी नहीं'

प्रियंका ने मीडिया से बातचीत में कहा, "भारत को किसी अन्य देश से सीखने की जरूरत नहीं है. अल्बानिया एक छोटा सा देश है, जिसने कई सालों तक कम्युनिस्ट तानाशाही झेली है. यह सोचना कि लोग कानून को अपने हाथ में ले लें, व्यवस्था बिगाड़ दें और संस्थानों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या संसद ये कहीं भी लाजमी नहीं बनता."

'बांग्लादेश-अल्बानिया से प्रेरणा लेना अफसोसजनक'

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग यह सुझाव देते हैं कि हमें सत्ता परिवर्तन के लिए बांग्लादेश-अल्बानिया के विरोध-प्रदर्शनों से प्रेरणा लेनी चाहिए, यह बेहद अफसोसजनक है. क्योंकि वो विरोध-प्रदर्शन केवल छात्रों द्वारा नहीं चलाए जा रहे थे. बाद में उन पर एक इस्लामी आंदोलन का कब्जा हो गया, जिसके कारण अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, इस तरीके का हिंसक सत्ता बदलाव लेकतांत्रिक तौर पर सही नहीं है.

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'अन्य देश की हिंसक घटनाओं की ओर न देखें'

प्रियंका ने कहा कि छात्रों ने जो भी प्रदर्शन किए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस दौरान पुलिसकर्मियों ने जो एक्शन लिए वो सही नहीं था, लेकिन लोगों से हिंसा करके सत्ता बदलाव के लिए कहना कहीं से भी उचित नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में जब जब सत्ता परिवर्तन चुनावों के जरिए ही हुए हैं. जब आपातकाल लागू हुए थे, उसके बाद भी चुनावों के जरिए ही सत्ता परिवर्तन हुआ है. किसी भी लोकतंत्र में इस तरह के हिंसक सत्ता परिवर्तन की कोई जगह नहीं है, और हमें मार्गदर्शन के लिए अल्बानिया, पेरिस या ऐसी ही अन्य घटनाओं की ओर नहीं देखना चाहिए."

अल्बानियात लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळून टाकले. सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने लोक भडकले होते. आंदोलक जनतेने संसद आणि सरकारी कार्यालयांवर,मंत्र्यांच्या घरांवर देखील हल्ले केले आहेत. सर्व देशांनी या घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे. विशेषतः 🇮🇳 https://t.co/3JSMJCMjXA — Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 19, 2026

संजय राउत ने क्या पोस्ट किया था?

बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर अल्बानिया में जारी हिंसा को उठाया था. उन्होंने लिखा, 'अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है. लोग इसलिए गुस्से में थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था. प्रदर्शन कर रही जनता ने संसद, सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया है. सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए. खासकर भारत को.' उनके इस विवादित पोस्ट पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ ने तो ये तक कहा है कि इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है.

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