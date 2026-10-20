Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?

शिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत को दूसरे देशों से सीखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के हिंसक सत्ता परिवर्तन की कोई जगह नहीं है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Oct 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

 अल्बानिया में फैली हिंसा को लेकर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के ट्वीट पर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों से सीखने की जरूरत नहीं है. भारत में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, चाहे वो आपातकाल के बाद का ही समय क्यों न हो. 

उन्होंने कहा कि भारत में लोग कानून को हाथों में ले लें और व्यवस्था को ही बिगाड़ दे ये कहीं से भी उचित नहीं है. संजय राउत अल्बानिया में जारी हिंसा का उदाहरण देते हुए लिखा था कि अन्य देशों को इससे सीख लेनी चाहिए खासकर भारत को, जिसके बाद से ये चर्चा में है.

'कानून हाथ में लेना लाजमी नहीं'

प्रियंका ने मीडिया से बातचीत में कहा, "भारत को किसी अन्य देश से सीखने की जरूरत नहीं है. अल्बानिया एक छोटा सा देश है, जिसने कई सालों तक कम्युनिस्ट तानाशाही झेली है. यह सोचना कि लोग कानून को अपने हाथ में ले लें, व्यवस्था बिगाड़ दें और संस्थानों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या संसद ये कहीं भी लाजमी नहीं बनता."

 'बांग्लादेश-अल्बानिया से प्रेरणा लेना अफसोसजनक'

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग यह सुझाव देते हैं कि हमें सत्ता परिवर्तन के लिए बांग्लादेश-अल्बानिया के विरोध-प्रदर्शनों से प्रेरणा लेनी चाहिए, यह बेहद अफसोसजनक है. क्योंकि वो विरोध-प्रदर्शन केवल छात्रों द्वारा नहीं चलाए जा रहे थे. बाद में उन पर एक इस्लामी आंदोलन का कब्जा हो गया, जिसके कारण अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, इस तरीके का हिंसक सत्ता बदलाव लेकतांत्रिक तौर पर सही नहीं है. 

'बांग्लादेश की तरह भारत में भी कोशिश', रिजीम चेंज को लेकर क्या बोले मोहन भागवत

'अन्य देश की हिंसक घटनाओं की ओर न देखें'

प्रियंका ने कहा कि छात्रों ने जो भी प्रदर्शन किए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस दौरान पुलिसकर्मियों ने जो एक्शन लिए वो सही नहीं था, लेकिन लोगों से हिंसा करके सत्ता बदलाव के लिए कहना कहीं से भी उचित नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में जब जब सत्ता परिवर्तन चुनावों के जरिए ही हुए हैं. जब आपातकाल लागू हुए थे, उसके बाद भी चुनावों के जरिए ही सत्ता परिवर्तन हुआ है. किसी भी लोकतंत्र में इस तरह के हिंसक सत्ता परिवर्तन की कोई जगह नहीं है, और हमें मार्गदर्शन के लिए अल्बानिया, पेरिस या ऐसी ही अन्य घटनाओं की ओर नहीं देखना चाहिए." 

संजय राउत ने क्या पोस्ट किया था?

बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर अल्बानिया में जारी हिंसा को उठाया था. उन्होंने लिखा, 'अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है. लोग इसलिए गुस्से में थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था. प्रदर्शन कर रही जनता ने संसद, सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया है. सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए. खासकर भारत को.' उनके इस विवादित पोस्ट पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ ने तो ये  तक कहा है कि इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है. 

'जब भी बंटे, कमजोर हुए', विजयादशमी के कार्यक्रम में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 20 Oct 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS SHIVSENA UBT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'संजय राउत सुप्रीम कोर्ट जलाना चाहते हैं', शिवसेना UBT के नेता पर भड़की BJP
'संजय राउत सुप्रीम कोर्ट जलाना चाहते हैं', शिवसेना UBT के नेता पर भड़की BJP
महाराष्ट्र
मंत्री सरनाईक ने राज्यपाल से की BJP विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग! क्या है मामला?
मंत्री सरनाईक ने राज्यपाल से की BJP विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग! क्या है मामला?
महाराष्ट्र
गोरेगांव में कल शिवसेना का दशहरा सम्मेलन, सूखाग्रस्त किसानों को समर्पित
गोरेगांव में कल शिवसेना का दशहरा सम्मेलन, सूखाग्रस्त किसानों को समर्पित
महाराष्ट्र
Gokul Result: गोकुल चुनाव में महायुति को बड़ा झटका, सतेज पाटिल गठबंधन ने मारी बाजी
गोकुल दूध संघ रिजल्ट: महायुति को बड़ा झटका, सतेज पाटिल गठबंधन ने मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी तैनात
दिल्ली में दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी तैनात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...
राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
क्रिकेट
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विश्व
फ्रांस आंदोलन में कौन थे हिंसा करने वाले नकाबपोश? जिन्होंने जला दिया इतिहास
फ्रांस आंदोलन में कौन थे हिंसा करने वाले नकाबपोश? जिन्होंने जला दिया इतिहास
दिल्ली NCR
Dussehra 2026: दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
शिक्षा
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget