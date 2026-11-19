मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक सुरक्षाकर्मी ने बीते बुधवार (18 नवंबर, 2026) को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को उनके पास आने से रोक दिया था. सुरक्षा घेरा बनाने के दौरान यह सब कुछ वैशाली में हुआ था. इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है. इस बीच अब विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) की ओर से इस पर जवाब आया है.

विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) की ओर से गलती मानी गई है. गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को बयान जारी किया गया.

जारी बयान में कहा गया, "Social Media के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा दल (Special Security Group) के सुरक्षा कर्मियों द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को हटाने की घटना को प्रचारित किया जा रहा है. इसकी घटना की जांच अधोहस्ताक्षरी के द्वारा की गई. जांच के क्रम में पाया गया कि विशेष सुरक्षा दल (Special Security Group) के सुरक्षाकर्मी द्वारा Security Protocol के अनुरूप कार्य किए जाने के क्रम में मानवीय भूल के कारण घटित हुई."

जारी बयान में यह भी कहा गया कि, "स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को कुछ महीने पूर्व तक (पिछले करीब दो दशको तक) विशेष सुरक्षा दल (Special Security Group) के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है."

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वीडियो आने के बाद शुरू हो गई थी राजनीति

जानकारी हो कि बीते बुधवार को सम्राट चौधरी 'नीतीश सेतु' का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ निशांत कुमार भी थे. सुरक्षाकर्मी की ओर से निशांत को हाथ लगाकर रोके जाने की घटना यहीं हुई थी. इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीति शुरू हो गई थी. विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया दी गई. रोहिणी आचार्य ने तो साफ कहा कि चाचा नीतीश कुमार और भाई निशांत कुमार जलील होने को मजबूर क्यों हैं?

जेडीयू की ओर से की गई थी कार्रवाई की मांग

हालांकि जेडीयू की ओर से इस घटना पर नाराजगी जताई गई थी. कार्रवाई की मांग की गई थी. अब एसएसजी की ओर से बयान जारी करते हुए इस पूरे मामले में सफाई दे दी गई है.

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