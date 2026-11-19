भोजपुरी गानों के जरिए रंगदारी, हिंसा, अवैध हथियारों के प्रदर्शन और जातिगत वर्चस्व को बढ़ावा देने के आरोप में भोजपुर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने छह विवादित भोजपुरी गानों और उनसे जुड़े गायकों, गीतकारों, रिकॉर्डिंग स्टूडियो संचालकों एवं सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों सहित कुल 45 लोगों के खिलाफ साइबर थाने में मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को प्राथमिकी दर्ज कराई है. इस कार्रवाई को पुलिस ने 'ऑपरेशन डिजिटल स्ट्राइक' नाम दिया है.

आज (गुरुवार) इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसे गाने और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनके जरिए कथित तौर पर युवाओं के बीच हथियारों का प्रदर्शन, रंगदारी, दबंगई और जातीय वर्चस्व की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे जिले की लोकशांति और विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.

एसपी के अनुसार, आरा साइबर थाने में इंटरनेट मीडिया प्रभारी सह दारोगा निखिल राय की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इसमें गीतों के निर्माण, रिकॉर्डिंग, प्रसारण और डिजिटल वितरण से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है. प्राथमिकी में सिद्धार्थ स्टूडियो, शंकराय स्टूडियो, कालिका स्टूडियो, कुंवर स्टूडियो, जागृति स्टूडियो समेत कई रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम भी सामने आया है.

एफआईआर में टुनटुन यादव, खुशबू राज सहित कई नाम

भोजपुरी गायक टुनटुन यादव, जिद्दी ब्वाय चंदन, मिथिलेश राजा, बसंत सिंह, अजीत सिंह कुशवाहा, गोल्डी यादव, खुशबू राज, उज्ज्वल कुंवर, प्रियंका भास्कर, चेतन ठाकुर, विजय यादव, सृष्टि भारती, राजा अविनाश, राधे बिहारी और रोहित समेत कई कलाकारों के नाम प्राथमिकी में शामिल किए गए हैं. इसके अलावा गीतकार सूरज सोनालिका, हरेराम अकेला, सुनील सागर, जेपी राहुल, सोनू पांडेय और अरुण उमंग के नाम भी दर्ज हैं.

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इंस्टाग्राम और यूट्यूब के 8 अकाउंट भी निशाने पर

भोजपुर पुलिस ने जांच के दौरान इंस्टाग्राम और यूट्यूब के आठ अकाउंट तथा उनसे जुड़े आपत्तिजनक वीडियो और रील्स के लिंक भी चिह्नित किए हैं. इनमें जिद्दी ब्वाय चंदन और गीतकार सूरज सोनालिका से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट शामिल हैं. वहीं, जिद्दी ब्वाय चंदन ऑफिशियल नाम से संचालित यूट्यूब चैनल और उस पर प्रसारित वीडियो को भी प्राथमिकी में शामिल किया गया है.

एसपी अवधेश दीक्षित ने जिले के अभिभावकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे अपने 20 से 25 साल के युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट जरूर चेक करें. देखें कि उनके बच्चे किस तरह की रील्स बना रहे हैं और किस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं.

एसपी ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है, जिसे 'ऑपरेशन डिजिटल स्ट्राइक' नाम दिया गया है. यह टीम लगातार सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी करेगी.

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