विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन 22 नवंबर को होने वाला है. यह मेला करीब 32 दिन चलेगा. 22 नवंबर को उद्घटान होता तो वहीं 23 दिसंबर को मेला समाप्त हो जाएगा. मेले को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.

मेले को इस बार और अधिक भव्य, आकर्षक एवं पर्यटन केंद्रित स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है. मेले में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बिहार की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं को व्यापक पहचान दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न तैयारियां की जा रही है.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों के चयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है. जिला प्रशासन अपनी ओर से कलाकारों का चयन कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगा. इससे स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा.

स्विस कॉटेज और आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज आकर्षण का केंद्र

मेले में पर्यटकों के ठहरने और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्विस कॉटेज का निर्माण कराया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडीसी) को दी गई है. इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी विकसित किया जा रहा है. यहां देश के विभिन्न हिस्सों के शिल्पकारों और कलाकारों को अपनी कलाकृतियों, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.

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मेले में पर्यटन विभाग की ओर से विशेष पवेलियन तैयार किया जाएगा. इसमें पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित करने के साथ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे. यहां आने वाले पर्यटकों को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों, धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों को भी अपने-अपने स्टॉल लगाने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा.

भागवत कथा से लेकर रामलीला तक होगा

बता दें कि गंगा और गंडक नदियों के संगम क्षेत्र में लगने वाला हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पशु मेलों में शामिल है. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. इस बार भी भागवत कथा, रामलीला, गंगा आरती, नौका दौड़, कुश्ती, पतंगबाजी और लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों जैसे आयोजन मेले को खास बनाएंगे.

कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत लोकगीत, लोकनृत्य, सूफी संगीत और कव्वाली की प्रस्तुतियां भी प्रस्तावित हैं.

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