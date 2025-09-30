भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार, 30 सितंबर को घोषणा की कि उसने बिहार में मसौदा सूचियों पर सभी दावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए 'अंतिम मतदाता सूची' जारी कर दी है. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के हिस्से के रूप में इन्हें प्रकाशित किया गया था. विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत के निर्वाचन आयोग को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की.

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा,'विशेष गहन पुनरीक्षण के आलोक में, अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर, 2025 को प्रकाशित कर दी गई है. लोग संबंधित लिंक पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं.'

अब धीरे-धीरे जिला और विधानसभा वार जानकारी सामने आ रही है. इसी क्रम में राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सभी 14 विधानसभा सीटों की जानकारी दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में पटना जिलाधिकारी द्वारा जारी बयान में कहा गया- भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के तहत पटना जिलान्तर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन किया गया.

बयान में कहा गया कि इसके अनुसार निर्वाचकों की कुल संख्या 48,15,294 है जो दिनांक 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल निर्वाचकों की कुल संख्या 46,51,694 से 1,63,600 अधिक है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना ने निर्वाचकों की संख्या में बेहतर वृद्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी हितधारकों से आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में सक्रिय सहभागिता की अपील की.

कौन सी सीट में कितने मतदाता?

इस सूची के अनुसार मोकामा विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 2 लाख 84 हजार 108, बाढ़ विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 2 लाख 90 हजार 937, बख्तियारपुर विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 2 लाख 96 हजार 380, दीघा विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 4 लाख 56 हजार 448, बांकीपुर विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 3 लाख 78 हजार 268, कुम्हरार विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 4 लाख 30 हजार 16, पटना साहिब विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 3 लाख 88 हजार 369, फतुहा विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 2 लाख 84 हजार 661, दानापुर विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 3 लाख 74 हजार 193, मानेर विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 3 लाख 31 हजार 461, फुलवारी विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 3 लाख 84 हजार 138, मस्हौरी 3 लाख 25 हजार 142, पालीगंज विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 2 लाख 83 हजार 537 और बिक्रम विधानसभा सीट विधानसभा सीट में 3 लाख सात 7 हजार 636 मतदाता हैं.

प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 48 लाख 15 हजार 294 मतदाता हैं. जिसमें 25 लाख 40 हजार 363 पुरुष, 22 लाख 74 हजार 774 और 157 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं.