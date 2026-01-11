बिहार: रोहतास में तीन कोबरा सांप लेकर सदर अस्पताल पहुंचा युवक, परिसर में मचा हड़कंप

रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में शनिवार (10 जनवरी) को उस वक्त दहशत का माहौल कायम हो गया. जब एक युवक इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा. लेकिन उसके साथ मौजूद तीन विशालकाय कोबरा सांपों को देखकर स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर मरीजों और उनके परिजनों तक के होश उड़ गए. अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

दरअसल, राजपुर थाना क्षेत्र निवासी गौतम कुमार को शनिवार को एक कोबरा सांप ने डंस लिया था. सांप के डंसते ही गौतम कुमार बिना देर किए इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल पहुंचे. लेकिन उनके साथ बोरे में रखे तीन बड़े-बड़े सांपों को देखकर अस्पताल में मौजूद लोग घबरा गए. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अस्पताल में सांप कैसे पहुंच गए.

मरीज के पहुंचते ही अस्पताल में मची अफरातफरी

जानकारी के अनुसार, जैसे ही गौतम कुमार ट्रॉमा सेंटर परिसर में पहुंचे, उन्होंने बोरे में रखे तीनों सांपों को बाहर निकाल दिया. सांपों को देखते ही वहां मौजूद मरीज, उनके परिजन और अस्पताल कर्मी दहशत में आ गए. कुछ लोग चीख-पुकार करने लगे, तो कुछ ने तुरंत वहां से दूरी बना ली. इस दौरान अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों सांप बेहद विशालकाय थे. उनकी लंबाई करीब 8 से 10 फीट बताई जा रही है और सभी कोबरा प्रजाति के जहरीले सांप थे. हालांकि, गौतम कुमार सांपों को काबू में रखने में पूरी तरह सक्षम दिखे. उन्होंने सांपों को इस तरह नियंत्रित किया कि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों के लिए यह दृश्य डरावना होने के साथ-साथ कौतूहल का विषय भी बन गया और कुछ देर के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई.

तीन बड़े सांपों को पकड़कर अस्पताल पहुंचा युवक

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित गौतम कुमार पेशे से स्नेक कैचर हैं और लंबे समय से सांप पकड़ने का काम करते आ रहे हैं. वे अक्सर गांव और आसपास के इलाकों से निकलने वाले सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं. इसी वजह से क्षेत्र में लोग उन्हें स्नेक कैचर के नाम से जानते हैं. बताया जा रहा है कि शनिवार को भी गौतम कुमार तीन बड़े सांपों को पकड़कर बोरे में रखे हुए थे. इसी दौरान एक सांप अचानक उग्र हो गया और उसने गौतम को डंस लिया. सांप के डंसने के बाद गौतम ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अस्पताल पहुंचना ही उचित समझा. हालांकि सांपों को साथ लेकर अस्पताल पहुंचना लोगों के लिए हैरान करने वाला रहा. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से यह स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन समय रहते हालात पर काबू पा लिया गया.

वहीं, चिकित्सकों के अनुसार गौतम कुमार की हालत फिलहाल स्थिर है. उन्हें एंटी-स्नेक वेनम दिया गया है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. डॉक्टरों का कहना है कि यदि पीड़ित थोड़ी भी देर करता, तो उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था. सही समय पर अस्पताल पहुंचने से उसकी जान बच सकी.

वन विभाग ने तीनों सांपों को जंगल में पहुंचाया सुरक्षित

इधर, घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. वन विभाग के कर्मियों ने तीनों कोबरा सांपों को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लिया और उन्हें जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं सांप दिखाई दें, तो खुद जोखिम न उठाएं और तुरंत विभाग या प्रशिक्षित स्नेक कैचर को सूचना दें.

इस अनोखी घटना ने कुछ देर के लिए पूरे सदर अस्पताल परिसर को दहशत में डाल दिया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और पीड़ित युवक की हालत भी अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

