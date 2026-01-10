RJD दोहराएगी इतिहास? तेजस्वी की पत्नी राजश्री बनेंगी नयी 'राबड़ी'! BJP के सवाल पर मिला ये जवाब

बीजेपी ने एक बार फिर आरजेडी प्रमुख लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा है. बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेजप्रताप और मीसा सब जेल जाने वाले हैं. उन्होंने सवाल किया कि आरजेडी में राबड़ी देवी पार्ट-2 का निर्माण कब होने जा रहा है. क्या तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री को राजद की कमान सौंपने जा रहे हैं? इस पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है और कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिये.

बीजेपी का मानना है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर 1997 की परछाईं दिखाई देने लगी है. BJP प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा, ''तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री को RJD में राबड़ी देवी-2 कब बना रहे हैं? क्या राजद में राबड़ी देवी पार्ट 2 का निर्माण होने जा रहा है? क्या तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री को राजद की कमान सौंपने जा रहे हैं? लालू यादव और तेजस्वी दें जवाब दें.''

आरजेडी में वंशवाद की परंपरा से ही कोई आगे आएगा-BJP

बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा, ''लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है कि लालू यादव, राबड़ी देव, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा भारती सब जेल जाने वाले हैं. आरजेडी तो भाजपा है नहीं कि कार्यकर्ताओं को पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, पार्टी संभालने का मौका मिलेगा. BJP में कार्यकर्ता प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है. आरजेडी में जब भी कोई बनेगा तो परिवार से ही बनेगा. वंशवाद की परंपरा से ही आगे आएगा.''

BJP के लोग दूसरों के घरों में ताक झांक ना करें- आरजेडी

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार करते हुए कहा, ''BJP के लोग दूसरों के घरों में ताक झांक ना करें. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिये. RJD मजबूत है. तेजस्वी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी.''

लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 41 पर आरोप तय

बता दें कि नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (09 जनवरी) को लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए. लालू परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है. ट्रायल के दौरान अगर दोष साबित होते हैं तो जेल जाना पड़ सकता है. ऐसे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या आरजेडी इतिहास दोहराएगा?