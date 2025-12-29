बिहार: रोहतास जिले में लड़की से दो प्रवासी मजदूरों ने किया गैंग रेप, शौच के लिए निकली थी बाहर

बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पेशे से हार्वेस्टर ऑपरेटर हैं.

पीड़िता शुक्रवार रात अपने घर से शौच के लिए बाहर गई थी. इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपियों ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद लड़की किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से निकल पाई, लेकिन वह काफी डरी और सदमे में थी.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, जब काफी देर तक लड़की घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई. परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. कुछ देर बाद उन्होंने अंधेरे में लड़की को रोते हुए और बेहद व्याकुल अवस्था में पाया. इसके बाद लड़की ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिवार को दी. परिजनों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी. शिवसागर थाना प्रभारी रितेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड से कुल पांच हार्वेस्टर ऑपरेटर काम के सिलसिले में गांव में आए हुए थे. पीड़िता की बताई जानकारी के आधार पर परिवार के लोगों ने पहले एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी पांचों को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

थाना प्रभारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान पीड़िता ने दो लोगों की स्पष्ट रूप से पहचान की, जिन पर दुष्कर्म का आरोप है. पहचान के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. बाकी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह साफ हो सके कि घटना में और कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं.

मामले की गंभीरता से की जा रही जांच

पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और उसका बयान दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. लोग आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. यह मामला एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाता है और समाज से यह सवाल पूछता है कि आखिर कब बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी.

