बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है. हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है. उसका कहना है कि विपक्ष को उसे समर्थन देना चाहिए.

इन सबके बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव पर जब समय आयेगा तब आपसे बात करेंगे.

राज्यसभा चुनाव 2026: क्या बोली AIMIM?

उधर, AIMIM बिहार अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम बिहार में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार देंगे. विपक्षी दल हमारा सहयोग करें. सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो हमारा साथ दें. हम लोग हमेशा समर्थन देने के लिए थोड़ी न हैं. हम अपना कैंडिडेट देंगे. राज्यसभा में हमारा एक भी सदस्य नहीं हैं. बता दें बिहार में पांच सीटें खाली हो रही हैं. चार NDA के खाते में जाएंगी . विपक्ष के 41 विधायक एकजुट रहे व विपक्ष ने कैंडिडेट दिया तो विपक्ष का एक सदस्य राज्यसभा जा सकता है. AIMIM के पांच विधायक हैं. हालांकि AIMIM का बयान महागठबंधन के दलों खासकर राजद के लिए झटका है क्योंकि राजद अपना उम्मीदवार देने की कोशिश में है और ओवैसी से समर्थन मांग सकती है.

वहीं AIMIM के बयान पर जदयू मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि ये तो विपक्ष का अंदरुनी मामला है की कैंडिडेट देंगे या नहीं लेकिन राजद की स्थिति इतनी खराब हो गयी कि आज अपना उम्मीदवार भी नहीं दे सकती है. AIMIM का समर्थन करेगी या नहीं राजद को इसका जवाब देना चाहिए. राजद को जनता ने घर बैठा दिया.

AIMIM की घोषणा पर राजद के प्रधान महासचिव विधायक रणविजय साहू ने कहा कि विपक्ष का कोई एक सदस्य राज्यसभा जाएगा. हमलोग मिलकर 1 उम्मीदवार देंगे. किस दल से कौन उम्मीदवार होगा यह हमलोग मिलकर तय कर लेंगे.