BJP या JDU, बिहार में विभागों के बंटवारे के बाद किसके पास ज्यादा 'पावर'? जानिए

बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा बीजेपी कोटे से 15 नेताओं को मंत्री बनाया गया है. जबकि जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बनाए गए हैं. जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम के तौर पर पहले ही शपथ ले चुके थे. चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (R) से दो मंत्री जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM से एक-एक मंत्री बनाए गए हैं.

बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास रखा है तो वहीं वित्त विभाग जेडीयू को दिया है. शिक्षा बीजेपी के पास है तो वहीं स्वास्थ्य जेडीयू को दिया गया है. कृषि विभाग बीजेपी के कोटे में गया है वहीं भवन निर्माण, परिवहन और समाज कल्याण जेडीयू को दिया गया है. जेडीयू और बीजेपी में विभागों के बंटवारे में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है.

बीजेपी से किसे मिला कौन सा विभाग?

सम्राट चौधरी (मुख्यमंत्री)- समान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है.

विजय कुमार सिन्हा- कृषि विभाग

दिलीप कुमार जायसवाल- राजस्व एवं भूमि

रामकृपाल यादव- सहकारिता

नितीश मिश्रा- नगर विकास एवं आवास, सूचना प्रावैद्यिकी

श्रेयसी सिंह- उद्योग, खेल

मिथलेश तिवारी- शिक्षा

रमा निषाद- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण

केदार प्रसाद गुप्ता- पर्यटन

प्रमोद कुमार- खान एवं भूतत्व, कला एवं सस्कृति

लखेंद्र कुमार रौशन- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

संजय सिंह टाइगर- उच्च शिक्षा, कानून मंत्री

कुमार शैलेंद्र- पथ निर्माण

अरुण शंकर प्रसाद- श्रम संसाधन एवं प्रवासी, युवा रोजगार एवं कौशल विकास

रामचंद्र प्रसाद- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

नंदकिशोर राम- डेयरी, मत्स्य पशु संसाधन

जेडीयू से कौन-कौन बने मंत्री, क्या मिली जिम्मेदारी?

विजय कुमार चौधरी- जल संसाधन, संसदीय कार्य

बिजेंद्र प्रसाद यादव- वित्त, वाणिज्य कर

श्रवण कुमार- ग्रामीण विकास, सूचना एवं जनसंपर्क

निशांत कुमार- स्वास्थ्य

मदन सहनी- मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन

लेशी सिंह- भवन निर्माण

दामोदर रावत- परिवहन

भगवान सिंह कुशवाहा- योजना एवं विकास

शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल- ऊर्जा

स्वेता गुप्ता- समाज कल्याण

सुनील कुमार- ग्रामीण कार्य

शीला कुमारी उर्फ शीला मंडल- विज्ञान, प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा

रत्नेश सादा- आपदा प्रबंधन

अशोक चौधरी- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

जमा खान- अल्पसंख्यक कल्याण

चिराग पासवान की पार्टी से किसे कौन सा विभाग?

संजय कुमार सिंह- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

संजय कुमार- गन्ना उद्योग

इसके साथ ही जीतनराम मांझी की पार्टी हम से संतोष कुमार सुमन ने फिर से मंत्री पद की शपथ ली है. उन्हें लुघ जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है. इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM से उनके बेटे दीपक प्रकाश को फिर से कैबिनेट में जगह मिली है. उन्हें पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पटना के गांधी मैदान में गुरुवार (07 मई) को आयोजित भव्य समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने एनडीए के सभी 32 नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.