बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने महिला और पुरुष वोटर्स? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं. आइए जानते हैं इनमें कितने पुरुष और कितनी महिला मतदाता हैं.

बिहार में कुल मतदाता - 7.43 करोड़

पुरुष - 3.92 करोड़

महिला - 3.50 करोड़

ट्रांसजेंडर 1725

दिव्यांगजन - 7.2 लाख

फर्स्ट टाइम वोटर्स- 14 लाख

100 साल की उम्र पार कर चुके वोटर्स- 14 हज़ार

सर्विस वोटर्स - 1.63 लाख