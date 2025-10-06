एक्सप्लोरर
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने महिला और पुरुष वोटर्स? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 14 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान करेंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं. आइए जानते हैं इनमें कितने पुरुष और कितनी महिला मतदाता हैं.
बिहार में कुल मतदाता - 7.43 करोड़
पुरुष - 3.92 करोड़
महिला - 3.50 करोड़
ट्रांसजेंडर 1725
दिव्यांगजन - 7.2 लाख
फर्स्ट टाइम वोटर्स- 14 लाख
100 साल की उम्र पार कर चुके वोटर्स- 14 हज़ार
सर्विस वोटर्स - 1.63 लाख
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement
बिहार
8 Photos
शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें
बिहार
7 Photos
मुख्यमंत्री नीतीश ने महासप्तमी पर की मां दुर्गा की पूजा, तस्वीरों में देखें आस्था के पल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL