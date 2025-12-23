बिहार में 'खेला' होगा? मोदी-शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद RJD का चौंकाने वाला दावा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 'खेला' होगा? मोदी-शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद RJD का चौंकाने वाला दावा

Bihar Politics: आरजेडी नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव है कि वे सीएम की कुर्सी छोड़ें. बीजेपी इस कोशिश में है कि बिहार में क्षेत्रीय दलों को तोड़ दें.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 12:29 PM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बीते सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी. इन नेताओं की मुलाकात के बाद बिहार में विपक्षी दल चौंकाने वाला दावा करने लगे हैं. मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में आरजेडी के नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया. 

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है. दिल्ली की बैठक में उसी पर चर्चा हुई है. बीजेपी का दबाव है नीतीश पर कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें. खरमास के बाद (14 जनवरी) के बाद खेला होगा. दही-चूड़ा खाने के बाद खेल होगा. बीजेपी इस कोशिश में है कि बिहार में सभी क्षेत्रीय दलों को तोड़ दें और अपना सीएम बना लें.

दोनों जगह एनडीए की सरकार… बिहार को मिले लाभ

दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. बिहार से हैं. आज (मंगलवार) आ रहे हैं. बिहार की भलाई के लिए कौन सी योजनाओं की शुरुआत यहां करवाते हैं यह देखना होगा. केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार है, उम्मीद करते हैं उनसे लाभ बिहार की जनता को मिलेगा. एक सवाल पर कहा कि बीजेपी स्वागत कर रही है तो करे. बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है. बतौर सीएम नीतीश न बिहार को विशेष पैकेज दिलवा पाए न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न ही पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा.

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं जेडीयू नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे. यह मुलाकात राज्य के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार के फिर से राज्य की कमान संभालने के लगभग एक महीने बाद हुई है. इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है.

Published at : 23 Dec 2025 12:02 PM (IST)
