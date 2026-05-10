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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार में खेला...', क्या प्रदेश में नहीं कोई डिप्टी CM? नोटिफिकेशन विवाद पर RJD ने पूछा सवाल

'बिहार में खेला...', क्या प्रदेश में नहीं कोई डिप्टी CM? नोटिफिकेशन विवाद पर RJD ने पूछा सवाल

Bihar Politics News In Hindi: बिहार में RJD ने मंत्रिमंडल सचिवालय की दो अलग-अलग अधिसूचनाओं की कॉपी देते हुए सवाल किया है कि अधिसूचनाओं में उपमुख्यमंत्रियों को लेकर अलग-अलग जानकारी क्यों दी गई है?

By : शशांक कुमार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 10 May 2026 05:25 PM (IST)
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बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने मंत्रिमंडल सचिवालय की दो अलग-अलग अधिसूचनाओं की कॉपी साझा कर सरकार से सवाल पूछे हैं. RJD का दावा है कि दोनों अधिसूचनाओं में बिहार के उपमुख्यमंत्रियों को लेकर अलग-अलग जानकारी दी गई है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है.

'उपमुख्यमंत्री को लेकर बिहार में 'खेला' हो रहा है'

RJD द्वारा जारी पहली अधिसूचना 15 अप्रैल की बताई जा रही है. इसमें विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में दर्ज हैं, साथ ही उन्हें अन्य विभागों का मंत्री भी बताया गया है. गौरतलब है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी.

वहीं दूसरी अधिसूचना, जिसे RJD ने 7 मई की बताई है, जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जारी हुई थी. इस अधिसूचना में विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को केवल मंत्री के रूप में अधिसूचित किया गया है. इसी को लेकर RJD ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिर यह मामला क्या है? पार्टी का कहना है कि सरकार को इस पर स्पष्ट स्थिति सामने रखनी चाहिए. RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि बिहार में 'खेला' हो रहा है. हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसे मुद्रण संबंधी गलती भी माना जा रहा है.

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तेजस्वी नवमी फेल वाली बुद्धि से जनता को ना करें गुमराह

दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने RJD पर भ्रम और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल की अधिसूचना में उपमुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से लिखा गया था, जबकि 7 मई की अधिसूचना में विभागों के बंटवारे के अनुसार मंत्रियों का उल्लेख किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव अपनी नवमी फेल वाली बुद्धि लगाकर जनता को गुमराह ना करें.

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Published at : 10 May 2026 05:24 PM (IST)
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