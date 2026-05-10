निशांत कुमार और दीपक प्रकाश बनेंगे MLC, एनडीए की ओर से होंगे उम्मीदवार, अभी बने हैं मंत्री

बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री निशांत कुमार के पुत्र हैं, उन्हें NDA की ओर से विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है. निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को जदयू ज्वाइन की थी और हाल ही में बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं.

मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की चर्चा

बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को भी विधान परिषद भेजे जाने की चर्चा हो रही है और उन्हें भी NDA का उम्मीदवार बनाया जा सकता है. दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं. फिलहाल निशांत कुमार और दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, बावजूद इसके उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है.

NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और माना जा रहा है कि LJP (रामविलास) के खाते में भी विधान परिषद की एक सीट जा सकती है. बिहार में विधान परिषद की 9 सीटें अगले महीने 28 जून को खाली हो रही हैं. बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी के इस्तीफे से एक सीट खाली हुई है, जबकि संजय प्रकाश का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

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पूर्व सीएम निशांत कुमार की सीट पर भी होगा उपचुनाव

जदयू से भगवान सिंह कुशवाहा के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली हुई है, वहीं कुमुद वर्मा, गुलाम गौस और भीष्म सहनी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है. दूसरी ओर राजद के सुनील सिंह और मोहम्मद फारुक, तथा कांग्रेस के समीर सिंह का कार्यकाल भी 28 जून को समाप्त हो जाएगा.

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री निशांत कुमार की विधान परिषद सदस्यता वाली सीट पर भी उपचुनाव होना है, क्योंकि उन्होंने 30 मार्च को MLC पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 2030 तक था. जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है.

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