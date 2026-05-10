हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: निशांत कुमार और दीपक प्रकाश बनेंगे MLC, एनडीए की ओर से होंगे उम्मीदवार, अभी बने हैं मंत्री

Bihar News: निशांत कुमार और दीपक प्रकाश बनेंगे MLC, एनडीए की ओर से होंगे उम्मीदवार, अभी बने हैं मंत्री

Bihar News In Hindi: बिहार में NDA की ओर से विधान परिषद का उम्मीदवार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की चर्चा चल रही है. वहीं मंत्री दीपक प्रकाश भी विधान परिषद जा सकते हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 10 May 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री निशांत कुमार के पुत्र हैं, उन्हें NDA की ओर से विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है. निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को जदयू ज्वाइन की थी और हाल ही में बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं.

मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की चर्चा

बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को भी विधान परिषद भेजे जाने की चर्चा हो रही है और उन्हें भी NDA का उम्मीदवार बनाया जा सकता है. दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं. फिलहाल निशांत कुमार और दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, बावजूद इसके उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है.

NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और माना जा रहा है कि LJP (रामविलास) के खाते में भी विधान परिषद की एक सीट जा सकती है. बिहार में विधान परिषद की 9 सीटें अगले महीने 28 जून को खाली हो रही हैं. बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी के इस्तीफे से एक सीट खाली हुई है, जबकि संजय प्रकाश का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

बिहार की नई कैबिनेट में करोड़पतियों की भरमार, CM सम्राट चौधरी से ज्यादा अमीर निकले 10 मंत्री

पूर्व सीएम निशांत कुमार की सीट पर भी होगा उपचुनाव

जदयू से भगवान सिंह कुशवाहा के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली हुई है, वहीं कुमुद वर्मा, गुलाम गौस और भीष्म सहनी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है. दूसरी ओर राजद के सुनील सिंह और मोहम्मद फारुक, तथा कांग्रेस के समीर सिंह का कार्यकाल भी 28 जून को समाप्त हो जाएगा.

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री निशांत कुमार की विधान परिषद सदस्यता वाली सीट पर भी उपचुनाव होना है, क्योंकि उन्होंने 30 मार्च को MLC पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 2030 तक था. जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है.

Gaya News: 'तेजस्वी यादव जब हाफ पैंट पहनते थे मैं तब से...', संतोष सुमन ने बोला हमला

Published at : 10 May 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
BIhar Politics BIHAR NEWS NISHANT KUMAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: निशांत कुमार और दीपक प्रकाश बनेंगे MLC, एनडीए की ओर से होंगे उम्मीदवार, अभी बने हैं मंत्री
निशांत कुमार और दीपक प्रकाश बनेंगे MLC, एनडीए की ओर से होंगे उम्मीदवार, अभी बने हैं मंत्री
बिहार
बिहार की नई कैबिनेट में करोड़पतियों की भरमार, CM सम्राट चौधरी से ज्यादा अमीर निकले 10 मंत्री
बिहार की नई कैबिनेट में करोड़पतियों की भरमार, CM सम्राट चौधरी से ज्यादा अमीर निकले 10 मंत्री
बिहार
Gaya News: 'तेजस्वी यादव जब हाफ पैंट पहनते थे मैं तब से...', संतोष सुमन ने बोला हमला
बिहार: 'तेजस्वी यादव जब हाफ पैंट पहनते थे मैं तब से...', संतोष सुमन ने बोला हमला
बिहार
पटना में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, बापू टावर की उड़ी आधी दर्जन तांबे की प्लेट
पटना में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, बापू टावर की उड़ी आधी दर्जन तांबे की प्लेट
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, 9वीं-10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लगेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेस
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, इन छात्रों के लिए लगेंगी रेमेडियल क्लासेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget