बिहार: महागठबंधन के साथ जाएंगे नीतीश कुमार? मुकेश सहनी ने बढ़ा दी BJP की टेंशन!

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है. बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में जल्द बड़ा खेला होने वाला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को आज हटाना है, कल हटाना है या परसों हटाना है, बीजेपी को निर्णय लेना है.

महागठबंधन का समर्थन चाहिए तो किया जाएगा विचार

सहनी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी नीतीश कुमार को हटाएगी. बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी. उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए हम लोगों के दिल में हमेशा जगह है और रहेगा. नीतीश को हम लोग अभिभावक मानते हैं. हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कोई कुछ गलत करे. कहा कि अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन का समर्थन चाहिए तो इस पर महागठबंधन विचार करेगा.

दूसरी ओर मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी पहले नीतीश के अगल-बगल अपने लोगों को रखती थी ताकि नीतीश कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे दें या ऐसी बात न रख दें जिससे असहजता की स्थिति हो जाए. अब नीतीश को छोड़ दिया गया है. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में महिला डॉक्टर का हिजाब खींच रहे थे. बीजेपी चाहती है कि ऐसी स्थिति बना दी जाए कि नीतीश की तबीयत खराब है.

'बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश कुमार को बदनाम कर दिया जाए'

वीआईपी प्रमुख ने कहा कि नीतीश कुमार सच में अस्वस्थ हैं और यही बीजेपी चाह रही थी की उनको बदनाम कर दिया जाए. बीजेपी जनता को यह मैसेज देने लग गई है कि नीतीश को कुर्सी से हटाएंगे और अपना सीएम बनाएंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीतीश के बाद जेडीयू में जो लोग कद रखते हैं वह सभी बीजेपी से मैनेज हो गए हैं.

मुकेश सहनी के दावे पर जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि बिहार की जनता ने 2025-30 तक के लिए नीतीश को बतौर मुख्यमंत्री चुना है. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे. नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं. हर दिन प्रशासनिक कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं.

