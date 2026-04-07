बीजेपी ने इस शख्स को बनाया सीएम तो खुश हो जाएगी RJD! तेजस्वी के करीबी का बड़ा बयान

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बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब हर कोई खोज रहा है. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने एक नेता के नाम पर बड़ी खुशी जताई है. नेता का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की कार्यशैली की तारीफ भी की. राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने राज्य में नए मुख्यमंत्री के फैसले के बीच बड़ी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि मुख्यमंत्री BJP अपना बनाएगी इसमें न कोई संदेह और ना ही अब कोई इसके सिवा कोई अन्य गुंजाइश. इस रेस में कई लोगों के नाम हैं, इधर नीतीश कुमार सोच रहे हैं अगर सम्राट चौधरी बन जाएगा तो मेरी राजनीति का क्या होगा ?

उप मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए शक्ति ने लिखा कि हालांकि सम्राट चौधरी ने BJP के अंदर अपने कर्तव्यों का बेबाकी से निर्वहन किया है वहीं मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद किसे भाजपा देगी ये तो भाजपा का सवाल है लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि सम्राट चौधरी उस रेस में एक नंबर पर हैं, हालांकि इस बात का जरूर फ़क़्र है कि राजद में अपने युवा अवस्था से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले और राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक विद्यालय में उन्होंने अपनी राजनीति की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हासिल कर बिहार सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अदा किया है.

राजद का कार्यकर्ता होगा खुश- शक्ति सिंह यादव

उन्होंने लिखा कि कल को अगर सम्राट चौधरी सच में मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजद का एक कार्यकर्ता इस बात से खुश होगा कि राजद वो पार्टी जहां का कार्यकर्ता दूसरे दलों में मुख्यमंत्री तक बनता है.

राजद प्रवक्ता ने लिखा कि JDU में कांग्रेस में BJP में अभी कई ऐसे नेता हैं मंत्री हैं जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी JDU में संभाला, कांग्रेस और BJP तीनों में संभाला है. राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन वैचारिक तौर पर कितना मज़बूत और कितना शसक्त है यह बताने की जरूरत अब नहीं है. आज के दौर में लालू जी को अपशब्द कहकर अपनी राजनीति को जरूर कोई चमका सकता है लेकिन वो वैचारिक कटिबद्धता कोई कैसे ला पाएगा ?