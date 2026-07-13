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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोकामा विधायक अनंत सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला

Mokama MLA Anant Singh: गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में एक कार्यक्रम हुआ था. इसमें शामिल होने के लिए अनंत सिंह और गुंजन सिंह पहुंचे थे. इसी से जुड़ा मामला है.

Written By : अवधेश कुमार |  Updated at : 13 Jul 2026 03:34 PM (IST)
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मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह (Gunjan Singh) ने सोमवार (13 जुलाई, 2026) को गोपालगंज स्थित एम-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने अपने पक्ष को रखा और कहा कि पुलिस की ओर से दर्ज किया गया केस फंसाने के लिए किया गया है. कोर्ट के आदेश पर विधायक अनंत सिंह व सिंगर गूंजन सिंह कोर्ट में उपस्थित हैं.

कोर्ट ने स्थायी जमानत को किया मंजूर

अभियोजन पक्ष से एपीओ मंजय मधूप ने कोर्ट को बताया कि पुलिस की ओर से सौंपी गई चार्जशीट में दोनों पर गंभीर आरोप हैं. अश्लील गीत पर डांसर के साथ डांस कर हथियार लहराया गया था. कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद दोनों की स्थायी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया.

कोर्ट में अनंत सिंह पहुंचे तो जज उठ चुके थे. कोर्ट में दोनों के अदालत पहुंचते ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया.

...और सुनवाई कर कोर्ट से निकल गए जज

विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह के आने पर पुन: एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पहुंचे और सुनवाई कर फिर वे निकल गए. अनंत सिंह ने कहा कि हमें पुलिस ने फंसाया, लेकिन कोर्ट पर हमे भरोसा है. 

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क्या है मामला?

गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में मई (2026) में विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें अश्लील गीत पर डांसर के साथ हथियार के साथ किया जा रहा था. वायरल होने के बाद मीरगंज थाने में कांड 247/26 दर्ज किया गया. इसी मामले में अनंत सिंह और गुंजन सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

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Published at : 13 Jul 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Gopalganj Anant Singh BIHAR NEWS
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