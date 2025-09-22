पटना में कुत्ते के भौंकने पर हुआ विवाद, भाई ने भाई को मार दी गोली! छोटी सी बहस में शख्स की मौत

पटना के फतुहां थाना क्षेत्र स्थित मालबीघा गांव में रविवार (21 सितंबर) की देर रात 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना का कारण बेहद चौंकाने वाला था. कुत्ते के भौंकने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मृतक की पहचान धीरज कुमार (30) के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, रविवार रात लगभग 9:30 बजे धीरज कुमार का कुत्ता अपने चचेरे भाई पप्पू कुमार को देखकर भौंकने लगा. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो गुस्से में हिंसक झगड़े में बदल गई. गुस्से में आए पप्पू ने देसी कट्टे से धीरज पर गोली चला दी. गोली लगने से धीरज गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया.

क्या है पूरा मामला?

गोली की आवाज सुनकर मौके पर धीरज के परिजन और ग्रामीण पहुंचे और पप्पू को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी. पिटाई में पप्पू भी गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर फतुहां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को फतुहां सामुदायिक अस्पताल ले गई. डॉक्टरों ने धीरज को मृत घोषित कर दिया, जबकि पप्पू को प्राथमिक उपचार के बाद पटना मेडिकल कॉलेज (PMCH) रेफर कर दिया गया.

जब पुलिस पप्पू को इलाज के लिए एंबुलेंस से पीएमसीएच ले जा रही थी, तो मृतक के परिजनों ने इसका विरोध किया और एंबुलेंस को रोक लिया. अस्पताल परिसर में देर रात तक हंगामा चला. फतुहां एसडीपीओ अवधेश कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों ने परिजनों को समझाने की कोशिश की. अंततः रात करीब 1 बजे पुलिस ने परिजनों से समझौता कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया.

24 घंटे में लगातार दूसरी हत्या

यह घटना शनिवार की रात नदी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के ठीक 24 घंटे बाद हुई. उस घटना में जेठूली के एक बैटरी निर्माता को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पटना में लगातार दो दिन में हुई हत्याओं ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

प्रशासन और सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग अब इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि कैसे मामूली विवाद इतने खतरनाक रूप में बदल गए. ग्रामीणों और परिजनों के बीच तनाव के कारण पुलिस को रातभर समझाने और काबू में करने की जरूरत पड़ी. अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्था और जागरूकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

पटना में लगातार बढ़ती हिंसक घटनाओं ने शहर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और प्रशासन जनता को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रहा है.