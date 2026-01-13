पटना में कलेक्शन एजेंट बना लूट का शिकार, 3.90 लाख रुपये लेकर फरार हुए बदमाश

पटना में सोमवार दोपहर कदमकुआं थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड पर अपराधियों ने दिन-दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. दरअसल, निजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट से बाइक सवार बदमाशों ने 3 लाख 90 हजार रुपये से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए.

नीजी कंपनी से लूट की सारी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित ओमप्रकाश कुमार ने बताया कि रोज की तरह दोपहर में रुपए कलेक्ट करने के बाद अपनी बाइक से राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड स्थित HDFC बैंक की शाखा में जमा करने जा रहा था. मेरे पास बैग में 3.90 लाख कलेक्शन के रुपए थे. इसी बीच बाइक सवार तीन बदमाश आए और सीधे मुझे मारने लगे. मैं चोट लगने से सड़क पर गिर गया. उन्होंने पिस्टल दिखाकर मुझे डराया. इसी बीच वो मेरा बैग खींचते हुए भाग गए.

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़ित ओमप्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. घटनास्थल के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. घटना सोमवार दोपहर की है. सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर तीन लोग सवार होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पड़ताल में जुटी है.

सीसीटीवी के माध्यम से जांच में जुटी पुलिस

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश रंजन ने कहा कि 12 जनवरी को कदमकुंआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति से उनके बैग में रखी लगभग 3,90,000 रुपये की राशि छीन लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज का अवलोकन कर घटना की जांच की जा रही है. जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

