पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, आज पप्पू यादव की होनी थी पेशी

पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है. यह छठी बार है जब अदालत परिसर को निशाना बनाकर धमकी दी गई है. सूत्रों के अनुसार, धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं.

एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया जा रहा है और अदालती कार्यवाही पूरी तरह रोक दी गई है. पुलिस, बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं. खास बात यह है कि आज पप्पू यादव की पेशी भी निर्धारित है. जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

कोर्ट परिसर में पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान

जानकारी के अनुसार, पीरबहोर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को भी जांच में लगाया गया है. कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान जारी है. हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होनी है. दो मामलों में जमानत पर सुनवाई होनी है. 31 साल पूराने धोखा धड़ी से मकान किराये पर लेने व कब्जा करने के मामले में जमानत मिल गयी है. लेकिन पप्पू यादव अभी जेल में हैं.

पुलिस ने अन्य दो मामलों में कोर्ट से मांगा था प्रोडक्शन

पटना पुलिस ने दो अन्य मामले में कोर्ट से प्रोडक्शन मांगा था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिस पर आज सुनवाई होगी. बुद्धा कॉलोनी में दर्ज सरकारी काम में बाधा मामले और कोतवाली के 2017 के मामले में पटना पुलिस ने प्रोडक्शन की डिमांड की थी. हालांकि पप्पू यादव की तरफ से इन दोनों मामलों में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी. इन दोनों मामलों में आज सुनवाई होगी.

