जहानाबाद में भतीजे के बाद चाचा की भी हत्या, आक्रोशित परिजनों ने NH-22 को किया जाम, SHO सस्पेंड

बिहार के जहानाबाद में तीन सप्ताह पहले भतीजे और अब चाचा की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने टेहटा के पास NH-22 को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की. इस बीच एसपी ने भेलावर SHO को सस्पेंड कर दिया है. जिले के भेलावर थाना क्षेत्र में रविवार (07 जून) रात गोली लगने से जख्मी व्यक्ति की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई.

मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. लोगों ने सड़क पर शव को रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग-22 को जाम कर दिया. निसरपुरा निवासी मुन्ना कुमार को रविवार (07 जून) की रात अपराधियों ने उस समय गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जब वे टेहटा बाजार से घर लौट रहे थे. उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार (08 जून) को उनकी मौत हो गई.

मुन्ना कुमार को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियां

परिजनों का आरोप है कि मुन्ना कुमार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं और इसकी सूचना कई बार भेलावर थाना को दी गई थी. इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. परिजन अनुज कुमार ने बताया कि 15 मई को मुन्ना कुमार के भतीजे शिवम कुमार के साथ गांव के कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट की थी. गंभीर रूप से घायल शिवम की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

पुलिस ने धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया- परिजन

परिजनों का कहना है कि मुन्ना कुमार इसी मामले में पैरवी कर रहे थे और आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास कर रहे थे. इसी कारण उन्हें लगातार केस वापस लेने की धमकियां दी जा रही थीं. अगर पुलिस ने धमकियों को गंभीरता से लेते हुए समय रहते कार्रवाई की होती तो आज यह घटना नहीं होती.

एसपी के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम हटाया

इधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही एसपी अपराजित लोहान समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने में जुट गई. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि पूर्व के मामले को लेकर यह घटना हुई है और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले भेलावर थाना के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं एसपी के आश्वासन के बाद पटना-गया एनएच-22 से जाम हटा दिया गया.

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