पटना में गुटों के बीच जमकर हुआ विवाद, एक दूसरे पर चाकूबाजी का आरोप, एक की मौत और दो घायल

पटना सिटी इलाके में सोमवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब भगत सिंह चौक पर छात्रों के दो गुटों के बीच हुए आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुई चाकूबाजी में 25 वर्षीय बिट्टू कुमार की मौत हो गई. जबकि राकेश कुमार और अंकित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इधर, युवक की मौत के बाद उसके घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजन गहरे सदमे में हैं.

आपसी विवाद में एक छात्र की मौत

चौक थाना प्रभारी राजकिशोर कुमार ने कहा कि सोमवार 12 जनवरी को चौक के समीप एक गली में लड़कों के दो गुटों के बीच आपसी विवाद के दौरान मारपीट की घटना हुई. जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया गया. इस घटना में कुल 3 लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के क्रम में एक युवक की मृत्यु हो गई है.

हिंसा में शामिल अन्य छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त मुख्य विधि-विरुद्ध छात्र को निरुद्ध कर लिया गया है. साथ ही घटना से संबंधित 1 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है. घटना में संलिप्त अन्य युवकों की पहचान कर ली गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

