BJP, JDU या RJD, बिहार में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें? सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा

चुनाव आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया. बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में वोटिंग की घोषणा की गई. 6 नवंबर को पहले चरण में बिहार की 121 सीटों पर वोटिंग होगी. वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण में बिहार की 122 सीटों पर मतदान होंगे. सरकार किसकी बनेगी इसकी तस्वीर 14 नवंबर को काउंटिंग के दिन साफ हो जाएगी. इस बीच MATRIZE-IANS का ओपिनियन पोल सामने आया है. इन आंकड़ों के जरिए बिहार के मौजूदा सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश की गई है.

बीजेपी को कितनी सीटें?

बिहार में एनडीए में जेडीयू और बीजेपी और महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस बड़े दल हैं. ओपिनियन पोल के मुताबिक, इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 80-85 सीटें मिल सकती हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत हासिल की थी. यानी बीजेपी की सीटों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है.

इस बार जेडीयू को क्या मिलेगा?

MATRIZE-IANS के ओपिनियन पोल के मुताबिक, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 60-65 सीटें मिल सकती हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली थीं. यानी जेडीयू की सीटों में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है.

आरजेडी की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी?

महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी की बात करें तो ओपिनियन पोल का आंकड़ा 60-65 तक जा रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी. यानी आरजेडी की सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी.

कैसा रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन?

ओपिनियन पोल में कांग्रेस के खाते में इस बार 7-10 से सीटें जा सकती हैं. पिछली बार कांग्रेस ने 19 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी. सर्वे के मुताबिक, कांग्रेस की सीटें घटती दिखाई पड़ रही है.

सीटों के आंकड़ों को वोट शेयर के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 21 फीसदी, जेडीयू को 18 फीसदी, आरजेडी को 36 फीसदी और कांग्रेस को 8 फीसदी वोट मिल सकते हैं.

(Disclaimer: बिहार चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर 46 हज़ार 862 लोगों से बात की गई. ये सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किया गया. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ़ एरर प्लस माइनस 3 प्रतिशत है. ये ओपिनियन पोल abp न्यूज ने नहीं किया है.)