शराबबंदी पर बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, सीएम नीतीश कुमार के मंत्री- 'अब तक जो गड़बड़ियां आईं...'

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने शराब बंदी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर कुछ नहीं बदलेगा. यह जारी रहेगी. शराबबंदी को लागू करने में जो भी गड़बड़ियां होंगी, उन्हें ठीक किया जाएगा.