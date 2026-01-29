बिहार: पति ने कर ली साली से शादी, परेशान पत्नी ने बेटी संग खाया जहर, दोनों की मौत

बिहार के नालंदा में एक मां ने अपनी छह साल की बेटी के साथ जहर खा लिया जिससे दोनों की मौत हो गई. गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को मामला सामने आते ही गांव में हड़कंप मच गया. यह घटना बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव की है. महिला पतुआना गांव के रहने वाले पिंटू कुमार की 27 वर्षीय पत्नी मालो देवी थी. छह साल की बेटी का नाम प्रिया था.

महिला के पिता ने दर्ज कराया हत्या का मामला

मायके वालों को पड़ोसी ने फोन कर इस घटना की जानकारी दी. उधर जहर खाने के बाद दोनों (मां-बेटी) को लोग आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हालांकि इस घटना को महिला के मायके वाले आत्महत्या नहीं मान रहे हैं. उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. महिला के पिता ने स्थानीय थाना में दामाद और ससुराल वालों के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज कराया है.

जेल गया था पिंटू, केस उठाने का बना रहा था दबाव

पिता ने बताया कि उनकी बेटी के पति पिंटू कुमार ने अपनी ही छोटी साली से प्रेम संबंध में उससे शादी कर ली थी. इस घटना के बाद से उनकी बेटी मालो देवी मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी थी. इस विवाद को लेकर मालो देवी ने अपने पति के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था. पिंटू जेल भी गया था. हाल के दिनों में पति लगातार मालो देवी पर केस उठाने का दबाव बना रहा था लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी. इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था.

घटना की सूचना मिलते ही बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. पुलिस का कहना है कि मामले की आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच की जा रही है. परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सभी बिंदुओं पर छानबीन जारी है.

