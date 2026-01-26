हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार से चल कर यूपी, दिल्ली के रास्ते जाने वाली कई ट्रेनें तीन दिन के लिए रद्द, कुछ डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

बिहार से चल कर यूपी, दिल्ली के रास्ते जाने वाली कई ट्रेनें तीन दिन के लिए रद्द, कुछ डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

बिहार के बरौनी-बछवारा के बीच ऑटोमेटिक सिगनलिंग के लिए एनआई कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द और डायवर्ट की गईं हैं. इनकी पूरी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.

By : श्री राजपूत | Updated at : 26 Jan 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बरौनी और बछवारा रेलखंड के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग सिस्टम को कमीशन करने के लिए रेल प्रशासन की ओर से नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य किया जाएगा. यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व मध्य रेल में ऑटोमेटिक सिगनलिंग का काम तेजी से चल रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2025 तक 127 रूट किलोमीटर में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है.

इसी कड़ी में बरौनी-बछवारा सेक्शन में 26 से 28 जनवरी 2026 तक प्री-एनआई और 29 जनवरी 2026 को एनआई कार्य प्रस्तावित है. इस दौरान ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा. कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं और कुछ को नियंत्रित कर चलाया जाएगा.

एनआई कार्य के कारण बरौनी और समस्तीपुर के बीच चलने वाली एक डीएमयू ट्रेन का संचालन 26 से 29 जनवरी तक पूरी तरह रद्द रहेगा.

रद्द की गई ट्रेन

- 75239/75240 बरौनी-समस्तीपुर-बरौनी डीएमयू

इसके अलावा लंबी दूरी और पैसेंजर ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है, ताकि परिचालन प्रभावित न हो.

डायवर्ट रूट से चलने वाली ट्रेनें

- 22352 एसएमवीबी-सहरसा एक्सप्रेस: दानापुर-पटना-मोकामा-बेगूसराय
- 12519 लोकमान्य तिलक-अगरतला एक्सप्रेस: दानापुर-पटना-मोकामा-बेगूसराय
- 15933 न्यू तिनसुकिया-अमृतसर एक्सप्रेस: खगड़िया-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-हाजीपुर
- 63307 कटिहार-समस्तीपुर पैसेंजर: खगड़िया-नरहन-समस्तीपुर
- 63308 समस्तीपुर-कटिहार पैसेंजर: समस्तीपुर-नरहन-खगड़िया

एनआई कार्य के चलते कुछ ट्रेनों को रास्ते में नियंत्रित कर चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है.

नियंत्रित होकर चलने वाली ट्रेनें

- 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस (90 मिनट)
- 02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल (90 मिनट)
- 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस (90 मिनट)
- 15280 आनंद विहार-सहरसा एक्सप्रेस (30 मिनट)
- 15656 एसवीडीके-कामाख्या एक्सप्रेस (30 मिनट)
- 15279 सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस (90 मिनट)
- 22564 उधना-जयनगर एक्सप्रेस (90 मिनट)

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें. साथ ही एनआई कार्य के दौरान होने वाली असुविधा के लिए यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है.

Published at : 26 Jan 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Indian Railway BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
