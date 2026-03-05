हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'JDU हाईजैक, पहले से था सब तय', नीतीश कुमार पर और क्या बोले तेजस्वी यादव, जानें 10 बड़ी बातें

Bihar CM Nitish Kumar RS Nomination: तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने भाजपा पर जदयू को हाईजैक करने और नीतीश कुमार को 'दूल्हा' बनाकर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 05 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर की पुष्टि के बाद आज वे अपना नामांकन भरेंगे और इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में BJP पर जमकर हमला बोला और कई बड़े आरोप लगाए. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में BJP 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है जबकि नीतीश कुमार की पार्टी JDU के पास 85 सीटें हैं.

 दूल्हा नीतीश, शादी किसी और से - तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने BJP पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को दूल्हा बनाकर घोड़ी पर तो चढ़ा दिया लेकिन शादी किसी और के साथ करा दी. उन्होंने कहा कि यह सब पहले से ही तय था. चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है और वे उनके स्वस्थ भविष्य की कामना करते हैं.

 जनवरी 2024 में साथ छोड़ने पर भी उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने कहा कि जब नीतीश कुमार जनवरी 2024 में हमारा साथ छोड़कर गए थे तब उनके पास कोई वाजिब कारण भी नहीं था. उन्होंने कहा कि हमने तब भी आगाह किया था कि भारतीय जनता पार्टी JDU को पूरी तरह खत्म कर देगी. 2025 का चुनाव पूरे तंत्र-मंत्र के साथ हुआ था लेकिन नतीजा सबके सामने है. उन्होंने कहा कि BJP ने जिसके साथ भी गठबंधन किया उसे बर्बाद करने का काम किया है. यही महाराष्ट्र का फार्मूला है जो बिहार में भी लागू किया जा रहा है.

 BJP का नया CM होगा रबर स्टैंप - तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि BJP ने JDU को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है. JDU के कुछ नेताओं के खिलाफ हो रही नारेबाजी पर उन्होंने कहा कि शुरू से ही कह रहा था कि पार्टी हाईजैक हो चुकी है. उन्होंने कहा कि जो भी BJP का नया CM बनेगा वह रबर स्टैंप होगा. नीतीश कुमार पर मानसिक दबाव डाला जा रहा है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है. यह जनभावना के खिलाफ हो रहा है और जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है उससे लोगों में नाराजगी है.

 BJP OBC और SC-ST विरोधी - तेजस्वी का बड़ा आरोप

तेजस्वी यादव ने कहा कि BJP नहीं चाहती कि कोई OBC, अति पिछड़ा, दलित या आदिवासी समाज का नेता जो सामाजिक न्याय की बात करे उसे ताकत मिले. उड़ीसा और मध्यप्रदेश में भले ही OBC समाज के CM बनाए जाते हैं लेकिन वे रबर स्टैंप ही होते हैं. BJP बिहार को लूटेगी और हम हमेशा से BJP की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने कहा कि BJP बिहार में लोकतंत्र को खत्म कर रही है और बिहार की जनता सब देख रही है.

 निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए - तेजस्वी

निशांत कुमार के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह JDU का अंदरूनी मामला है. उन्होंने कहा कि पहले भी कहा था कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए. BJP ने नीतीश कुमार के पिताजी के साथ जो किया वह सबके सामने है. JDU में BJP से मिले हुए कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि JDU खत्म हो जाए और निशांत कुमार को राजनीति में न आने दिया जाए.

 

Published at : 05 Mar 2026 01:15 PM (IST)
Tejashwi Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS
