अगर आप भी सिगरेट पीते हैं तो फिर ये खबर पढ़ लें. बिहार में धड़ल्ले से नकली सिगरेट का कारोबार हो रहा है. सोमवार (08 दिसंबर, 2025) को मुंगेर में छापेमारी की गई. पूरबसराय थाना क्षेत्र के काली ताजिया वार्ड नंबर 24 में आईटीसी कंपनी के अधिकारी और मुंगेर की पुलिस ने करीब चार घंटे तक छापेमारी की. मौके से नकली सिगरेट के साथ प्रिंटर और मशीन को जब्त किया गया. सिगरेट की कीमत लाखों रुपये में आंकी गई है.

बताया जाता है कि मुंगेर शहर के बीच में पांच-छह साल से नकली सिगरेट बनाने का धंधा एक घर में चल रहा था. एक ही ब्रांड में अलग-अलग नकली सिगरेट देख सबके होश उड़ गए. पैकेजिंग देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नकली सिगरेट पी रहे हैं. इस धंधे से जुड़े लोग बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसकी सप्लाई करते थे.

पिंकू खान के घर चल रहा था धंधा

आईटीसी कंपनी के अधिकारियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने नकली सिगरेट बनाने वाली कंपनी की खोजबीन शुरू कर दी. इसके बाद उन्हें पता चला कि बिहार के मुंगेर में यह धंधा हो रहा है. काली ताजिया वार्ड संख्या 24 निवासी पिंकू खां अपने घर में नकली सिगरेट के लिए मिनी फैक्ट्री चला रहा था. यहां एक ही ब्रांड से चार-चार अलग-अलग नाम पर सिगरेट को बनाया जा रहा था.

कंपनी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद को दी. इसके बाद एसपी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद, प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक चौबे, पूरबसराय थानाध्यक्ष सौरभ कुमार, महिला थानाध्यक्ष कृति कुमारी आदि ने धावा बोला. इसके बाद मौके से भारी मात्रा में सिगरेट, रोलर मशीन, प्रिंटर मशीन, सिगरेट का नाम लिखा रैपर, खाली डिब्बा आदि मिला.

आईटीसी के लीगल मैनेजर शिवा ने बताया कि छह महीने से लगातार हमलोग जांच कर रहे थे कि नकली सिगरेट को कौन बना रहा है. शहर और ग्रामीण इलाकों से विभिन्न प्रकार का सैंपल (सिगरेट का) इकट्ठा कर जांच की गई. पता चला कि बिहार सहित उत्तर प्रदेश के कई जिले और गांव में नकली सिगरेट को बेचा जा रहा है. इसी क्रम में पिंकू खान के बारे में पता चला. इसकी जानकारी मुंगेर के डीआईजी और एसपी को दी गई. इसके बाद पिंकू खान के घर में छापेमारी की गई. हालांकि पिंकू खान फरार हो गया था. उसकी पत्नी से जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसने नकली सिगरेट के बारे में जानाकरी दी. पड़ोसियों के घर में छापेमारी की गई जहां से भारी मात्रा में नकली सिगरेट को पाया गया. लीगल मैनेजर ने बताया कि बरामद सिगरेट की कीमत 40 से 50 लाख तक हो सकती है.

मुंगेर सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरबसराय थाने में मामला दर्ज किया गया है. पिंकू खान की पत्नी को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले जा रही है.

