हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस, बड़ी तैयारी में जुटी नीतीश सरकार

बिहार: सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस, बड़ी तैयारी में जुटी नीतीश सरकार

Bihar News: ग्रामीण इलाकों में खास कर यह शिकायत मिलती रहती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं. अस्पताल में कम रहते हैं. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Jan 2026 06:11 PM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) से समृद्धि यात्रा पर निकले हैं. इस क्रम में यात्रा के पहले दिन बेतिया के रमना मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नीति लगाई जाएगी.

सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान से आम लोगों को राहत मिलेगी. समय पर चिकित्सक अस्पताल में मिल सकेंगे. बता दें कि ग्रामीण इलाकों में खास कर यह शिकायत मिलती रहती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं. अस्पताल में कम रहते हैं. कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं कि अस्पतालों में चिकित्सक तो होते हैं लेकिन समय पर नहीं मिलते हैं. ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर बता दिया है कि सरकार नीति लाने की तैयारी में जुट गई है.

यह भी पढ़ें- कुमारबाग पहुंचे नीतीश कुमार, औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण किया, बोले- 'व्यवसाय बढ़ाएं, सरकार…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 16 Jan 2026 06:11 PM (IST)
Nitish Kumar BIHAR NEWS Samriddhi Yatra
