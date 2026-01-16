बिहार: सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस, बड़ी तैयारी में जुटी नीतीश सरकार
Bihar News: ग्रामीण इलाकों में खास कर यह शिकायत मिलती रहती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं. अस्पताल में कम रहते हैं. पढ़िए पूरी खबर.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) से समृद्धि यात्रा पर निकले हैं. इस क्रम में यात्रा के पहले दिन बेतिया के रमना मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नीति लगाई जाएगी.
सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान से आम लोगों को राहत मिलेगी. समय पर चिकित्सक अस्पताल में मिल सकेंगे. बता दें कि ग्रामीण इलाकों में खास कर यह शिकायत मिलती रहती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं. अस्पताल में कम रहते हैं. कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं कि अस्पतालों में चिकित्सक तो होते हैं लेकिन समय पर नहीं मिलते हैं. ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर बता दिया है कि सरकार नीति लाने की तैयारी में जुट गई है.
