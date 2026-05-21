बिहार: अब किशनगंज में एनकाउंटर, मुठभेड़ में बदमाश पवन कुमार को लगी गोली, 2 पुलिसकर्मी भी घायल

बिहार में इन दिन खूब एनकाउंटर हो रहे हैं. पटना, सीवान और समस्तीपुर के बाद अब किशनगंज में एनकाउंटर हुआ है. बीते बुधवार (20 मई, 2026) की देर रात पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के फरीगोला रेलवे फाटक के समीप की है. गोली लगने से जहां पवन कुमार नाम का बदमाश घायल हुआ तो वहीं दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए.

पवन कुमार को पैर में गोली लगी है. वह कटिहार का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं गोलीबारी में घायल हुए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर मुस्ताक और सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार शामिल हैं. दोनों घायल पुलिस अधिकारियों का इलाज किशनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है.

सूचना मिलने के बाद की गई थी कार्रवाई

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जिले में प्रवेश कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने फरीगोला के समीप वाहन जांच एवं घेराबंदी शुरू की गई. इसी दौरान संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी.

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किशनगंज में पवन के खिलाफ दो मामले दर्ज

एसपी संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पवन कुमार के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि पवन कुमार के खिलाफ किशनगंज जिले में दो मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य जिलों में भी उसके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि आज ये अकेले ही आया था और इसके अन्य साथी भी आने वाले थे. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही थी.

घटना की सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी विशाल राज भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसके अन्य साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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