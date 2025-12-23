हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: गयाजी में भीषण हादसा, करंट की चपेट में आने से एक ही गांव के 3 युवकों की मौत

Bihar News: गयाजी में भीषण हादसा, करंट की चपेट में आने से एक ही गांव के 3 युवकों की मौत

Bihar News: मरने वालों में चचेरे भाई और दोस्त शामिल हैं. घटना गयाजी जिले के खिजरसराय प्रखंड की है. एक साथ तीन युवकों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है.

By : अजीत कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 03:31 PM (IST)
गयाजी जिले के खिजरसराय प्रखंड के खैरा गांव में मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को करंट की चपेट में आने से एक ही गांव के तीन युवकों की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना के बाद खिजरसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है.

कैसे हुआ हादसा?

बताया जा है कि खैरा गांव निवासी गोलू यादव अपने घर के बाहर कुछ काम कर रहा था. इसी दौरान घर के पास से गुजर रहा 11केवी का जर्जर बिजली तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया. जमीन गीली थी. इसके चलते जमीन में करंट फैल गई और गोलू यादव बुरी तरह झुलस गया. गोलू को तड़पता देख उसे बचाने के लिए चचेरा भाई नीतीश यादव मौके पर पहुंचा और वह भी करंट की चपेट में आ गया. दोनों को झुलसता देख नीतीश यादव का दोस्त राजा यादव भी बचाने के लिए दौड़ा तो वह भी इसकी चपेट में आ गया. कुछ ही मिनट में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया. बताया कि इलाके में लंबे समय से बिजली के तार जर्जर हालत में हैं. इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन बिजली विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

दूसरी ओर एक ही गांव में एक साथ तीन युवकों की मौत से मातमी सन्नाटा पसर गया है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों को गहरा सदमा लगा है. फिलहाल देखना होगा कि बिजली विभाग या प्रशासन की ओर से क्या कुछ मदद की जाती है.    

Published at : 23 Dec 2025 03:25 PM (IST)
