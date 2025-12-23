बिहार: पहले विवाद हुआ… फिर पति ने कर दी पत्नी की गला रेतकर हत्या, मुजफ्फरपुर में बड़ा कांड

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी. बताया गया कि यह घटना मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख गांव की है, जहां आपसी विवाद में सनकी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन रेतकर हत्या कर दी. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

मनियारी थाना के एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को बताया कि अमरख गांव में महिला की हत्या की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. मृतका की पहचान सुरजी देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी पति पपलेश्वर प्रसाद और उसकी पत्नी के बीच लगातार अनबन रहती थी.

आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया

जानकारी के अनुसार, सोमवार (22 दिसंबर, 2025) की रात भी किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने घर में रखे धारदार हथियार से सुरजी देवी पर हमला कर दिया और उसका गला रेत दिया. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मनियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पपलेश्वर प्रसाद को हिरासत में ले लिया है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है.

आरोपी के छोटे भाई शंकर प्रसाद ने बताया कि पति और पत्नी के बीच अनबन की बात स्वीकार की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद ही हत्या के सही कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. ग्रामीणों का कहना है कि यह वारदात देर रात हुई है, मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) की सुबह घटना की जानकारी पास में रहने वाले आरोपी के भाई को हुई. तब उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

