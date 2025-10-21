हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: दिवाली के दिन बकरा नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, मिट्टी लाने गई थीं, सभी डूबीं

बिहार: दिवाली के दिन बकरा नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, मिट्टी लाने गई थीं, सभी डूबीं

Bihar News: अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र की घटना है. चार बच्चियों में से एक का इलाज चल रहा है. पेट में अधिक पानी जाने की वजह से उसकी हालत भी गंभीर है.

By : राकेश कुमार भगत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 12:40 PM (IST)
अररिया में सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) की शाम चार बच्चियां बकरा नदी में डूब गईं. इनमें से तीन की मौत हो गई. दिवाली के दिन हुए इस हादसे से परिवार में हड़कंप मच गया. घटना जोकीहाट थाना क्षेत्र के तारण गांव की है. ये सभी बच्चियां बकरा नदी के तट पर मिट्टी लाने के लिए गई थीं. इसी दौरान एक बच्ची डूबने लगी. उसे बचाने के चक्कर में बाकी बच्चियां भी डूब गईं.

स्थानीय गोताखोरों ने बच्चियों को नदी से निकाला

ग्रामीणों को जानकारी मिली तो देर रात बच्चियों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से चारों बच्चियों को नदी से बाहर निकाला गया. लोग सदर अस्पताल लेकर पहुंचे तो तीन बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया. एक बच्ची का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. इस बच्ची के पेट में काफी पानी चला गया है, जिसके कारण हालत गंभीर है. 

मरने वाली बच्चियों की उम्र 8 से 13 साल के आसपास है. इनकी पहचान तारण गांव के वार्ड नंबर 12 की रहने वाली 9 वर्षीय रिहाना (पिता मो. इस्लाम), वार्ड नंबर 13 की आठ वर्षीय खुशनुमा (पिता मो. मंजर) और वार्ड नंबर 10 की रहने वाली 13 वर्षीय शायका (पिता मो. रकीब) के रूप में की गई है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है.

घटना के बाद रात में जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस सदर अस्पताल पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

कमता घाट पर डूबा 11 साल का राजा

वहीं दूसरी ओर कमता घाट पर मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) की सुबह तारण गांव के ही वार्ड नंबर 2 का रहने वाला 11 वर्षीय राजा (पिता मो. नईम) स्नान करने के क्रम में गहरे पानी में चले गया. खबर लिखे जाने तक एसडीआरएफ उसकी खोजबीन कर रही थी.

यह भी पढ़ें- Rohtas News: दिवाली के दिन बाप-बेटे को मारी गोली, चेन छीनकर भागे बदमाश, बिहार के रोहतास की घटना

Published at : 21 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Araria BIHAR NEWS
