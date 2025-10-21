रोहतास में लक्ष्मी पूजा के दौरान बदमाशों ने बाप-बेटे को गोली मार दी. घटना फजलगंज स्थित दुर्गा कुंड के समीप की है. मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) की सुबह करीब तीन बजे एक आभूषण दुकान में दीपावली पर पूजा की जा रही थी. इसी दौरान स्वर्ण व्यवसायी और उनके 12 साल के बेटे को बदमाशों ने निशाना बनाया. बेहतर इलाज के लिए घायल स्वर्ण व्यवसायी और उनके बेटे दोनों को वाराणसी रेफर किया गया है.

घायल अशोक सोनी सासाराम नगर थाना क्षेत्र के मुबारकगंज मोहल्ले के निवासी हैं और फजलगंज में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं. घटना को लेकर स्वर्ण व्यवसायी की बेटी सौम्या सोनी ने बताया कि देर रात करीब तीन बजे पूरा परिवार दुकान में लक्ष्मी पूजा कर रहा था. इसी दौरान तीन बदमाश पहुंचे जिनके पास हथियार था. दुकान में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी.

लूटपाट की नीयत से दिया गया घटना को अंजाम

सौम्या ने कहा कि पिता के विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और गले से चेन छीनकर फरार हो गए. सौम्या सोनी ने बताया कि इस घटना में उनके पिता को सीने में गोली लगी है जबकि 12 साल के भाई राजवीर सोनी को पैर में गोली लगी है. उधर माना जा रहा है कि लूटपाट की नीयत से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है. घटना से परिवार में दहशत का माहौल है.

पिता-पुत्र को किया गया रेफर, जांच में जुटी पुलिस

इस पूरे मामले में सदर डीएसपी-1 दिलीप कुमार ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज में सुबह (मंगलवार) करीब तीन बजे एक ज्वेलरी दुकान में पूजा कर रहे दो लोगों को कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है. सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस को घटनास्थल से चार खोखा मिला है. मामले की जांच चल रही है. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.