बेतिया में अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से 2 किशोरों की मौत, ट्रैक पर बना रहे थे वीडियो

रील्स के शौक में लापरवाही के चलते लोगों की जान तक चली जा रही है. ताजा मामला बिहार के बेतिया से सामने आया है. शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो किशोरों की मौत हो गई. यह घटना साठी रेलवे स्टेशन के पास बेतिया-नरकटियागंज रेलखंड पर हुई है.

घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. बताया जाता है कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज की ओर जा रही थी. इसी दौरान गुलाब नगर रेलवे ढाला और साठी रेलवे स्टेशन के बीच पिलर संख्या 234/31 के पास दो किशोर रेलवे ट्रैक पर जाकर मोबाइल से रील (वीडियो) बना रहे थे. इसी बीच दूसरी पटरी पर फौजी ट्रेन नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर की दिशा में आ गई. दोनों ट्रैक पर एक साथ ट्रेन देख ये दोनों लड़के घबरा गए और भाग नहीं सके. संभलने का मौका नहीं मिला और दोनों अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए.

मौके से शव लेकर चले गए परिजन

घटना के बाद दोनों का शव टुकड़ों में बंट गया. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. मृतकों की पहचान धर्मपुर साठी गांव निवासी सलमान आलम (उम्र करीब 16 वर्ष) और भेड़िहारी निवासी आलमगीर आलम (उम्र करीब 16 वर्ष) के रूप में की गई है. परिजन शव लेकर मौके से चले गए. बाद में पुलिस ने किसी तरह शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेजा.

घटना को लेकर साठी थाना क्षेत्र के स्टेशन अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी मेमो के माध्यम से जीआरपी बेतिया को दे दी गई है. यह घटना सुबह के 8.30 बजे के आसपास की बताई जा रही है.

दूसरी ओर इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. दोनों किशोरों के यहां घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है, सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में आए दिन युवा कभी बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो बनाते हैं तो कभी पुल पर से छलांग लगाते हुए रील बनाते हैं. ऐसे में उनकी जान तक चली जाती है. रील के चक्कर में वे मौत के मुंह में समा चुके हैं लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हैं.

यह भी पढ़ें- मुंबई में बिहार भवन नहीं प्रदेश में कैंसर अस्पताल चाहती है RJD, सुधाकर सिंह बोले- 'अगर सरकार…'