बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनेगी. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी हाईकमान समेत उसके तमाम नेता इशारों में भले कोई बात कह रहे हों लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है. चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपना भी सीएम बना सकती है.

बीजेपी की ओर से भी कुछ नाम अंदरखाने चर्चा में हैं. जिसमें नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और रेणु देवी का नाम शामिल है.

वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे.

लेकिन बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने 14 नवंबर को नतीजों के बीच ही कहा था कि गठबंधन के दल इस पर बैठकर चर्चा करेंगे कि सीएम कौन होगा.