Bihar Government Formation Live: बिहार में सरकार NDA की, मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार या कोई और, रेस में ये नाम!
Bihar Kaun Banega Mukhyamantri Live Updates: बिहार चुनाव ने नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार NDA की बनेगी लेकिन सीएम कौन होगा? अभी भी इस सवाल का स्पष्ट जवाब मिलना बाकी है. पढ़ते रहें लाइव अपडेट्स
बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनेगी. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी हाईकमान समेत उसके तमाम नेता इशारों में भले कोई बात कह रहे हों लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है. चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपना भी सीएम बना सकती है.
बीजेपी की ओर से भी कुछ नाम अंदरखाने चर्चा में हैं. जिसमें नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और रेणु देवी का नाम शामिल है.
वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे.
लेकिन बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने 14 नवंबर को नतीजों के बीच ही कहा था कि गठबंधन के दल इस पर बैठकर चर्चा करेंगे कि सीएम कौन होगा.
Bihar Government Formation Live: मैंने सीएम से मुलाकात की- चिराग पासवान
सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री और लोजपा (राम विलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, "मैंने सीएम से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दीं। एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसलिए, लोजपा (रालोद) के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। मुझे खुशी है कि सीएम ने एनडीए में हर गठबंधन सहयोगी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने वोट देने के दौरान लोजपा (रालोद) उम्मीदवार का समर्थन किया। अलौली में, जहाँ मैं वोट करता हूँ, मैंने जेडी(यू) उम्मीदवार का समर्थन किया। इससे पता चलता है कि जो लोग जेडी(यू) और एलजेपी (रालोद) के बारे में गुमराह कर रहे थे, वे सिर्फ झूठी कहानी गढ़ रहे थे."
युवा अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं- शांभवी चौधरी
लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने जंगलराज और गुंडाराज को नकार दिया है. लोगों ने बता दिया है कि एनडीए के हाथ में बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित है. एनडीए ने महिलाओं और युवाओं को सशक्त किया है. 2005 से ही महिलाओं को सश्क्त किया गया है. युवा 2005 के पहले घर के बाहर नहीं निकलते थे किडनैपिंग के डर से, और आज बिहार में युवा काम करते हैं, औऱ उनकी आवाज को दबाया नहीं जाता है. बिहार की महिला और युवा अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं.
