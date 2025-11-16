बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
Bihar Election Result 2025: बिहार में एनडीए की जीत के बाद मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय हो गया है. सोमवार (17 नवंबर) को जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जा सकती है.
बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब एनडीए की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है. सरकार गठन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले दौर की बातचीत पूरी हो गई है. मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय हो गया है. 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है.
बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से बातचीत पूरी करने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा रविवार (16 नवंबर) को पटना वापस आयेंगे. पटना पहुंचकर वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे. संजय कुमार झा जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक और एनडीए विधानमंडल दल की बैठक को लेकर तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे.
JDU विधानमंडल दल की बैठक कब?
जेडीयू सूत्रों के मुताबिक सोमवार (17 नवंबर) को ही जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जा सकती है. 18 नवंबर तक एनडीए का नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. बीजेपी अब बाकी अन्य सहयोगी दलों से सरकार गठन पर बातचीत करेगी.
जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा करेंगे अमित शाह से मुलाकात
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज गयाजी से दिल्ली पहुंचेंगे. मांझी दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं. वो भी अमित शाह से मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान भी रविवार (16 नवंबर) को पटना से दिल्ली जा रहे हैं. दिल्ली में LJP(R), HAM और RLM से सरकार गठन को लेकर बातचीत होगी.
विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें?
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल की है. बीजेपी सर्वाधिक 89 सीट जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वहीं जेडीयू 85 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी. इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को 19 सीटों पर जीत मिली. इसके साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी HAM ने 5 सीटों पर सफलता हासिल की. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीटों पर जीत मिली. वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट गया.
