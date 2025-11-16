हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द

'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द

Rohini Acharya Controversy: रोहिणी आचार्य ने भावुक पोस्ट में कहा कि उनकी दी गई किडनी को ‘गंदी’ कहा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट और करोड़ों रुपये के बदले किडनी देने की बात कही गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 02:05 PM (IST)
बिहार की राजनीति इन दिनों सिर्फ चुनावी नतीजों को लेकर ही नहीं, बल्कि आरजेडी परिवार के भीतर की उठापटक को लेकर भी सुर्खियों में है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बेहद भावुक और तीखा पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ खुद पर लगे आरोपों का जिक्र किया बल्कि अपने पिता को दी गई किडनी को लेकर हुए अपमान को भी सामने रखा.

रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें गंदी-गंदी गालियां दी गईं और उनके पिता को दी गई किडनी को ‘गंदी किडनी’ कहकर अपमानित किया गया. उन्होंने लिखा कि उन पर ये भी आरोप लगाया गया कि टिकट के बदले उन्होंने करोड़ों रुपये लेकर किडनी लगवाई.

रोहिणी एक्स पर किया पोस्ट

अपने पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, “कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी. सभी बेटी-बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे”

उन्होंने आगे लिखा, “सभी बहन-बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया. आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो.”

कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को…

— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025

पहले भी जता चुकी थीं नाराजगी

यह पहली बार नहीं है जब रोहिणी ने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने की बात कही हो. इससे पहले भी उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने मन का दर्द जाहिर किया था. शनिवार को उन्होंने अचानक एक्स पर लिखा कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं. यह पोस्ट वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई.

शनिवार को ही रोहिणी ने एयरपोर्ट पर एक और आरोप लगाया था. उनका कहना था कि चुनावी हार की वजह पूछने पर उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई. यह दावा सामने आते ही मामला और गरम हो गया.

इसके अगले दिन यानी आज रविवार को रोहिणी ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें गंदी-गंदी गालियां दी गईं और इसी वजह से वह अपने बूढ़े माता-पिता को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गईं.

Published at : 16 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Rohini Acharya BIHAR NEWS BIHAR ELECTION
