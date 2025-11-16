बिहार की राजनीति इन दिनों सिर्फ चुनावी नतीजों को लेकर ही नहीं, बल्कि आरजेडी परिवार के भीतर की उठापटक को लेकर भी सुर्खियों में है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बेहद भावुक और तीखा पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ खुद पर लगे आरोपों का जिक्र किया बल्कि अपने पिता को दी गई किडनी को लेकर हुए अपमान को भी सामने रखा.

रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें गंदी-गंदी गालियां दी गईं और उनके पिता को दी गई किडनी को ‘गंदी किडनी’ कहकर अपमानित किया गया. उन्होंने लिखा कि उन पर ये भी आरोप लगाया गया कि टिकट के बदले उन्होंने करोड़ों रुपये लेकर किडनी लगवाई.

रोहिणी एक्स पर किया पोस्ट

अपने पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, “कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी. सभी बेटी-बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे”

उन्होंने आगे लिखा, “सभी बहन-बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया. आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो.”

पहले भी जता चुकी थीं नाराजगी

यह पहली बार नहीं है जब रोहिणी ने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने की बात कही हो. इससे पहले भी उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने मन का दर्द जाहिर किया था. शनिवार को उन्होंने अचानक एक्स पर लिखा कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं. यह पोस्ट वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई.

शनिवार को ही रोहिणी ने एयरपोर्ट पर एक और आरोप लगाया था. उनका कहना था कि चुनावी हार की वजह पूछने पर उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई. यह दावा सामने आते ही मामला और गरम हो गया.

इसके अगले दिन यानी आज रविवार को रोहिणी ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें गंदी-गंदी गालियां दी गईं और इसी वजह से वह अपने बूढ़े माता-पिता को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गईं.