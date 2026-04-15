सम्राट चौधरी की ताजपोशी से पहले बिहार में दिखी पोस्टर पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार दिखे गायब

बिहार में एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं. लेकिन एनडीए घटक दलों द्वारा यह दावा किया गया कि बिहार में जो नई सरकार बनेगी वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगी. तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है. आज सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे उससे पहले पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है.

हालांकि इस पोस्ट में बीजेपी के सभी बड़े नेता नजर आ रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार को ही पोस्टर से आउट कर दिया गया है. कई जगहों पर पोस्टर ऐसे लगे हैं. जहां नीतीश की तस्वीर तो है लेकिन उनका नंबर नितिन नवीन से आगे किया गया है तो कहीं चौथे नंबर पर उनको रखा गया है.

मौजूदा सरकार में क्या होगी नीतीश की भूमिका

नीतीश कुमार की भूमिका मौजूदा सरकार में क्या होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन पोस्टर से साफ है कि लंबे वक्त के बाद बिहार में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो शासन शायद बीजेपी के अंदाज में ही दिखेगा. हालांकि कई जगह पर सरकारी पोस्टर भी लगे हैं जिसमें नीतीश कुमार को प्राथमिकता दी गई है. अब देखना होगा कि जब सम्राट के नेतृत्व में यह सरकार आगे चलेगी तो नीतीश कुमार की भूमिका और जिम्मेदारी क्या रहेगी.

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पूरे पटना में सम्राट चौधरी का पटा हुआ है पोस्टर

बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्ट से नीतीश को आउट कर देना यह सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो सकती है. क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बीजेपी का हर काम में मैनेजमेंट से होता है. इसमें नेता हो या कार्यकर्ता सभी नेतृत्व के निर्देश पर काम करते हैं. दो दिन पहले एक कार्यकर्ता द्वारा बीजेपी कार्यालय के गेट पर सम्राट चौधरी के समर्थन में जब पोस्टर लगाया गया तो कार्यालय कि ओर से उसे फाड़ दिया गया. अब राजभवन, एयरपोर्ट, बीजेपी कार्यालय या कहा जाए तो पूरे पटना में सम्राट चौधरी की शुभकामना का पोस्टर पटा हुआ है लेकिन नीतीश कुमार गायब है.

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