बिहार: 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ, महिला को भी बनाया जा सकता है डिप्टी CM, देख लीजिए लिस्ट

बिहार: 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ, महिला को भी बनाया जा सकता है डिप्टी CM, देख लीजिए लिस्ट

NDA Government Formation: राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता मंत्री बन सकती हैं. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 08:32 AM (IST)
बिहार में नई सरकार के लिए कल (20 नवंबर, 2025) सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं. डिप्टी सीएम के लिए रेस में बीजेपी से सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय और विजय कुमार सिन्हा का नाम है. विजय सिन्हा का नाम स्पीकर पद के लिए भी रेस में है. 

बीजेपी से मंत्री के लिए नितिन नवीन, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद का नाम है. वहीं एक या दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं. सबसे बड़ी बात है कि महिला को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. इसकी चर्चा भी हो रही है. आपको बता दें कि बीजेपी से रेण देवी बिहार में उपमुख्यमंत्री रह चुकी हैं.

जेडीयू कोटे से कौन-कौन हो सकता है मंत्री?

सूत्रों की मानें तो जेडीयू कोटे के कई पुराने मंत्रियों को रिपीट किया जा सकता है. इनमें बिजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, जमा खान, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी का नाम शामिल है. सूत्रों के अनुसार, नए चेहरे में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और कलाधर मंडल को मंत्री बनाया जा सकता है. 

दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता मंत्री बन सकती हैं. वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं. वह अभी भी मंत्री हैं. 

दिलीप जायसवाल भी डिप्टी सीएम के लिए रेस में

बीजेपी कोटे से पुराने मंत्रियों जिन्हें रिपीट किया जा सकता है उनमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडेय, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, जनक राम का नाम है. नए चेहरों की बात करें तो श्रेयसी सिंह और रमा निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी डिप्टी सीएम की रेस में हैं. विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, स्पीकर और प्रदेश अध्यक्ष तीनों के लिए रेस में हैं. रामकृपाल यादव भी स्पीकर या मंत्री बनाए जा सकते हैं. प्रेम कुमार भी स्पीकर पद के लिए रेस में हैं.

Published at : 19 Nov 2025 08:28 AM (IST)
