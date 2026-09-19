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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVIDEO: काजल राघवानी के कार्यक्रम में भगदड़, फॉर्च्यूनर पर पथराव

VIDEO: काजल राघवानी के कार्यक्रम में भगदड़, फॉर्च्यूनर पर पथराव

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी अपने एक कार्यक्रम को लेकर नालंदा पहुंचीं थीं. लोग उनकी एक झलक पाना चाहते थे. उधर पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी.

Written By : अमृतेश कुमार |  Updated at : 19 Sep 2026 05:15 PM (IST)
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भोजपुरी की एक्ट्रेस काजल राघवानी के कार्यक्रम में शनिवार (19 सितंबर, 2026) को भगदड़ मच गई. वे बिहारशरीफ पहुंचीं थीं. एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करना था. इस कार्यक्रम के दौरान अफरा-तफरी मच गई. काफी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे. 

गाड़ी के शीशे टूटे...

देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और काजल राघवानी की एक झलक पाने के लिए लोग उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे. इस दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर पथराव कर दिया गया. पथराव में गाड़ी के कई शीशे टूट गए. हालांकि इस गाड़ी में काजल राघवानी नहीं बैठी थीं.

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पुलिस को नहीं दी गई थी कार्यक्रम की जानकारी

घटना को लेकर लहेरी थानाध्यक्ष रणजीत रजक ने बताया कि पुलिस को कार्यक्रम के संबंध में जानकारी नहीं दी गई थी. कार्यक्रम के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था. पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.

(नीचे वीडियो देखिए...)

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…और बढ़ती गई भीड़

बताया जा रहा है कि बिहारशरीफ में एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन होना था और इसी के लिए काजल राघवानी को बुलाया गया था. वे समय पर पहुंच तो गईं लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि काजल राघवानी आई हैं तो देखते-देखते भीड़ बढ़ती चली गई. इसी का नतीजा है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई.

काजल राघवानी को सुरक्षित निकाला गया

बता दें कि इसी साल मार्च में नालंदा में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही का भी कार्यक्रम था तो बवाल हुआ था. उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी. होली को लेकर कार्यक्रम था. अब एक बार फिर भोजपुरी कलाकार काजल राघवानी के पहुंचे पर लोगों ने हंगामा कर दिया. किसी तरह काजल राघवानी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. काजल राघवानी को किसी तरह की चोट आदि नहीं लगी है.

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Published at : 19 Sep 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Nalanda Kajal Raghwani BIHAR NEWS
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