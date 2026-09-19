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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट सरकार का फैसला, पटना के बाद अब इन जिलों में बनेंगे हाईटेक परीक्षा भवन

सम्राट सरकार का फैसला, पटना के बाद अब इन जिलों में बनेंगे हाईटेक परीक्षा भवन

बिहार में हाईटेक परीक्षा भवन को लेकर जमीन चिह्नित कर ली गई है. इन परीक्षा भवनों (एक भवन) में एक साथ लगभग 4,000 परीक्षार्थी बैठ सकेंगे. पढ़िए अपने काम की खबर.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 19 Sep 2026 01:55 PM (IST)
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बिहार के 29 जिलों में हाईटेक परीक्षा भवन बनेगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिशा-निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के 29 जिलों में 29 बहुउद्देशीय हाईटेक परीक्षा भवन-सह-वज्रगृह के निर्माण की तैयारी की जा रही है.

इसके लिए लगभग 330 करोड़ 7 लाख 13 हजार 343 रुपये खर्च होंगे. इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे निर्माण की सारी बाधाएं खत्म हो गई हैं. सबसे बड़ी बात है कि ये सारे भवन आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाए जाएंगे.

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परीक्षा भवन के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में काम हो रहा है.

इन जिलों में बनेंगे भवन

सबसे पहले यह जान लें कि अभी पटना के कुम्हरार में बापू परीक्षा परिसर हाईटेक है. इसी तरह अन्य जिलों में भी भवन बनन है. पटना प्रमंडल के रोहतास, कैमूर, नालंदा, भोजपुर और बक्सर में परीक्षा भवन-सह-वज्रगृह के लिए भूमि चिह्नित की गई है. मगध प्रमंडल की बात करें तो नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद, तिरहुत प्रमंडल में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली एवं सारण प्रमंडल में सीवान और गोपालगंज में हाईटेक भवन बनना है.

इसके अलावा कोसी प्रमंडल के मधेपुरा और सुपौल, मुंगेर प्रमंडल के शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई और खगड़िया में भवन बनेगा. भागलपुर प्रमंडल के बांका, पूर्णिया प्रमंडल के किशनगंज, अररिया और कटिहार में भवन बनाया जाएगा. दरभंगा प्रमंडल के मधुबनी और समस्तीपुर में एवं मधुबनी और समस्तीपुर में दो-दो परीक्षा भवन प्रस्तावित हैं.

क्या-क्या होंगी सुविधाएं?

इन परीक्षा भवनों (एक भवन) में एक साथ लगभग 4,000 परीक्षार्थी बैठ सकेंगे. CCTV कैमरे तो रहेंगे ही साथ ही परीक्षा के बाद इन भवनों में उत्तर पुस्तिकाओं का भंडारण किया जा सकेगा. इन्हें मूल्यांकन केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. जरूरत के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की बारकोडिंग एवं स्कैनिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी. इन हाईटेक बहुउद्देशीय भवनों में फायर अलार्म, अग्निशमन उपकरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाएं रहेंगी. 

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पहले से 09 प्रमंडलीय मुख्य जिलों में परीक्षा भवन-सह-क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कराया जा चुका है. अब शेष 29 जिलों में 29 परीक्षा भवन-सह-वज्रगृहों के निर्माण से राज्य में परीक्षा आयोजन के लिए समर्पित आधारभूत संरचना का और विस्तार होगा.

बापू परीक्षा परिसर अभी आधुनिक

बता दें कि पटना में स्थापित बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन वर्ष 2023 में किया गया था. पांच मंजिला इस परिसर को एक साथ बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित करने की क्षमता के साथ विकसित किया गया है. एक साथ 16,600 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा व्यवस्था है. लगभग 3,500 अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है. बड़े परीक्षा हॉल के साथ CCTV आधारित निगरानी, नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

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About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
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