चिराग पासवान अपराध पर बोले तो प्रशांत किशोर ने कहा, 'जैसे बांकीपुर…'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से बिहार में अपराध को लेकर जो बयान दिया गया है उस पर विपक्ष के नेताओं की ओर से बयानबाजी तेज है. आरजेडी का कहना है कि चिराग पासवान को इस्तीफा दे देना चाहिए. इस बीच जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने भी रिएक्शन दिया है.

सोमवार (28 सितंबर, 2026) को पटना में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के अपराध को लेकर दिए गए बयान पर कहा, "बिहार के मतदाताओं को समझना चाहिए कि उनके वोट से अनपढ़-अपराधी व्यक्ति CM बना है, जैसे बांकीपुर में वोट देकर बीजेपी सरकार पर लगाम लगाई, वैसे ही पढ़े-लिखे स्नातक-शिक्षक साथी सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले NDA को वोट न दें, RJD और जंगलराज वालों को वोट देने का सवाल ही नहीं है…"

'…तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए'

उधर, इस पूरे मसले पर आरजेडी ने चिराग का इस्तीफा मांगा है. आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा, "मैं नहीं जानता कि उन्होंने (चिराग) किस संदर्भ में कहा है… अगर उन्हें सचमुच दुख है, महसूस होता है कि ऐसे गठबंधन (एनडीए) के साथ रहकर शर्मसार होने वाली स्थिति है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए."

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चिराग पासवान को उन्होंने सुझाव दिया कि आप जनता के बीच जाइए. आपके पिता सामाजिक न्याय के मजबूत नेता थे, इसलिए पूरे देश में उनका नाम था. आप वहां (एनडीए गठबंधन) बैठकर कहिएगा और आप मंत्रिमंडल में रहिएगा, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं. जनता आपकी भावना का तब कद्र करेगी जब आप इस्तीफा दे देंगे. ये करने के लिए हिम्मत चाहिए. वो हिम्मत अभी नहीं जुटा रहे हैं.

चिराग पासवान ने क्या कहा है?

बता दें कि चिराग पासवान के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है. अपने बयान में चिराग यह कह रहे हैं कि बिहार का प्रशासन निकम्मा हो चुका है. उन्होंने बिहार सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई की जाए. चिराग ने यहां तक कह दिया कि, "मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं…" अब उनकी ओर से की गई इस टिप्पणी के बाद सियासी गलियारे में बयानबाजी के लिए नया मुद्दा मिल गया है.

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