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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव में बढ़ी सरगर्मी, प्रचार के आखिरी दिन यह होगा प्लान, उम्मीदवार मैदान में

बिहार MLC चुनाव में बढ़ी सरगर्मी, प्रचार के आखिरी दिन यह होगा प्लान, उम्मीदवार मैदान में

बिहार में MLC चुनाव के लिए आज शाम प्रचार बंद हो जाएगा. 23 अक्टूबर को आठ सीटों पर मतदान होगा. कुल 150 उम्मीदवार मैदान में हैं इस बार. 31 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 09:00 AM (IST)
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बिहार में एमएलसी की 8 सीटों पर हो रहे चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा. 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा. इसके बाद 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी और 31 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

सभी आठ सीटों के लिए कुल 933 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर 5,32,847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. स्नातक कोटे की चार सीटों के लिए 90 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. शिक्षक कोटे की चार सीटों के लिए 60 प्रत्याशी मैदान में हैं. कुल 150 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

यह भी पढ़ें: 'बूथ पर पैसा देना हो तो बीमार हो जाते हैं', नीरज कुमार पर अनंत सिंह का तंज

इन सीटों पर होना है चुनाव  

विधान परिषद की जिन आठ सीटों पर चुनाव होना है, उनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. स्नातक सीटों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी शामिल हैं. वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण सीटें हैं.

मौजूदा विधान पार्षदों में पटना स्नातक से नीरज कुमार, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार, तिरहुत स्नातक से वंशीधर व्रजवासी और कोसी स्नातक से डॉ. एनके यादव शामिल हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना से नवल किशोर यादव, दरभंगा से डॉ. मदन मोहन झा, तिरहुत से संजय कुमार और सारण से आफाक अहमद वर्तमान विधान पार्षद हैं.

त्रिकोणीय मुकाबले के आसार 

बिहार MLC में होने वाला चुनाव अब प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज की एंट्री के बाद अब त्रिकोणीय हो गया है. कुल 150 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5 लाख 32 से हजार से अधिक स्नातक और शिक्षक मतदाता करेंगे. सबसे दिलचस्प मुकाबला पटना स्नातक पर देखने को मिल रहा है. यहां JDU के कद्दावर नेता नीरज कुमार चौथी बार सीट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं.

सत्तारूढ़ NDA अपनी सीटों को बचाने के लिए लड़ रहा है, उधर महागठबंधन में भी पीछे नहीं है. जन सुराज भी अपने उम्मीदवारों के चलते दोनों गठबंधन के गणित बिगाड़ने की फिराक में है.

यह भी पढ़ें: 13 मौतों के बाद राघोपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, BJP-JDU को लेकर क्या बोले?

Published at : 21 Oct 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS MLC ELECTION
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