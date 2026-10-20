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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार13 मौतों के बाद राघोपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, BJP-JDU को लेकर क्या बोले?

13 मौतों के बाद राघोपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, BJP-JDU को लेकर क्या बोले?

राघोपुर नाव हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद प्रशांत किशोर पीड़ित परिवारों से मिले. उन्होंने कहा कि बीजेपी-जेडीयू नेताओं से निपटने के लिए समय है, लेकिन आज राजनीति का समय नहीं है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Oct 2026 05:39 PM (IST)
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बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज मंगलवार, 20 अक्टूबर को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और उनके प्रति संवेदना जताई. इस हादसे में कई परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है. घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा है.

पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि वह उनके साथ समय बिताने आए हैं. उन्होंने साफ किया कि इस समय राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय पीड़ितों का दुख बांटना जरूरी है.

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‘आज राजनीति का समय नहीं है’

प्रशांत किशोर ने कहा, “सारा दिन जिन परिवारों के साथ हादसा हुआ है, उनके साथ समय बिताने आए हैं. बीजेपी और जेडीयू के जितने नेता लोग हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास बहुत समय है, आज वो समय नहीं है.” उनके इस बयान को हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के बीच संवेदना जताने की प्राथमिकता से जोड़कर देखा जा रहा है.

भोज खाने जा रहे लोगों की नाव गंगा में पलटी

राघोपुर के रामपुर श्यामचंद पंचायत के पास 13 अक्टूबर की रात गंगा नदी में नाव पलट गई थी. नाव पर सवार लोग भोज खाने जा रहे थे. हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में अधिकांश बच्चे थे. इस घटना के बाद प्रभावित परिवारों में शोक का माहौल है.

सरकार की भूमिका पर पहले भी उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने हादसे को बेहद दुखद बताते हुए बिहार सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनका दुख बांटना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताने को जरूरी बताया था.

पीड़ितों के साथ खड़े होने की अपील

प्रशांत किशोर ने पहले भी कहा था कि ऐसे हादसों के समय राजनीतिक और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए. मंगलवार को उनकी राघोपुर यात्रा का मकसद भी प्रभावित परिवारों से मिलना और उनका दुख साझा करना रहा. नाव हादसे में बच्चों समेत 13 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 20 Oct 2026 05:35 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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