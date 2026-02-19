बिहार: खगड़िया में प्रसाद खाने से बच्चों समेत 100 लोग बीमार, स्वास्थ्य शिविर लगाकर हुआ इलाज

बिहार के खगड़िया जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर एक दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है. मंगलवार (17 फरवरी) रात कथित तौर पर प्रसाद खाने के बाद बच्चों समेत करीब 100 लोग अचानक बीमार पड़ गए. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गांव में डर का माहौल बन गया.

यह घटना परबत्ता थाना क्षेत्र के नयागांव पंचायत के पंचखुट्टी टोले में हुई. महाशिवरात्रि के अवसर पर गांव में धार्मिक आयोजन हुआ था, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया था. प्रसाद खाने के कुछ समय बाद ही लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर और कमजोरी जैसी शिकायतें होने लगीं. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे.

मंदिर के परिसर में लगाया गया अस्थायी स्वास्थ्य शिविर

सूचना मिलते ही पंचायत मुखिया ने मामले की जानकारी नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी. इसके बाद तुरंत एक मेडिकल टीम गांव भेजी गई. गांव के काली मंदिर परिसर में ही अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां बीमार लोगों का इलाज शुरू किया गया. अधिकारियों के अनुसार, यह मामला प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का प्रतीत होता है. डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया. अधिकतर लोगों की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

बेहतर इलाज के लिए परबत्ता अस्पताल में रेफर किए गए बच्चे

हालांकि, कुछ बच्चों की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई गई. जिन्हें बेहतर इलाज के लिए परबत्ता स्थित अस्पताल में रेफर किया गया है. वहां उनकी निगरानी में इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों और प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से अपील की गई है कि भविष्य में धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान भोजन और प्रसाद वितरण में साफ-सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए. खराब या दूषित भोजन से गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं.

