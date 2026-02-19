हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: खगड़िया में प्रसाद खाने से बच्चों समेत 100 लोग बीमार, स्वास्थ्य शिविर लगाकर हुआ इलाज

बिहार: खगड़िया में प्रसाद खाने से बच्चों समेत 100 लोग बीमार, स्वास्थ्य शिविर लगाकर हुआ इलाज

Bihar News: खगड़िया में महाशिवरात्रि पर प्रसाद खाने से करीब 100 लोग बीमार पड़ गए. स्वास्थ्य विभाग ने मंदिर के परिसर में ही शिविर लगा दिया. गंभीर रूप से बीमार बच्चों को अस्पताल भेजा गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के खगड़िया जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर एक दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है. मंगलवार (17 फरवरी) रात कथित तौर पर प्रसाद खाने के बाद बच्चों समेत करीब 100 लोग अचानक बीमार पड़ गए. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गांव में डर का माहौल बन गया.

यह घटना परबत्ता थाना क्षेत्र के नयागांव पंचायत के पंचखुट्टी टोले में हुई. महाशिवरात्रि के अवसर पर गांव में धार्मिक आयोजन हुआ था, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया था. प्रसाद खाने के कुछ समय बाद ही लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर और कमजोरी जैसी शिकायतें होने लगीं. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे.

मंदिर के परिसर में लगाया गया अस्थायी स्वास्थ्य शिविर

सूचना मिलते ही पंचायत मुखिया ने मामले की जानकारी नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी. इसके बाद तुरंत एक मेडिकल टीम गांव भेजी गई. गांव के काली मंदिर परिसर में ही अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां बीमार लोगों का इलाज शुरू किया गया. अधिकारियों के अनुसार, यह मामला प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का प्रतीत होता है. डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया. अधिकतर लोगों की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

बेहतर इलाज के लिए परबत्ता अस्पताल में रेफर किए गए बच्चे

हालांकि, कुछ बच्चों की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई गई. जिन्हें बेहतर इलाज के लिए परबत्ता स्थित अस्पताल में रेफर किया गया है. वहां उनकी निगरानी में इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों और प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से अपील की गई है कि भविष्य में धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान भोजन और प्रसाद वितरण में साफ-सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए. खराब या दूषित भोजन से गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं.

ये भी पढ़िए- महाराष्ट्र: BJP को बड़ा झटका, 9 पार्षदों ने किया खेल, कांग्रेस का मेयर बनना तय

Published at : 19 Feb 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Health Department Mahashivratri Patna News Khagaria News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: खगड़िया में प्रसाद खाने से बच्चों समेत 100 लोग बीमार, स्वास्थ्य शिविर लगाकर हुआ इलाज
बिहार: खगड़िया में प्रसाद खाने से बच्चों समेत 100 लोग बीमार, स्वास्थ्य शिविर लगाकर हुआ इलाज
बिहार
बिहार से पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, लटकेगा उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य? सियासी गलियारे में चर्चा
बिहार से पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, लटकेगा उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य? सियासी गलियारे में चर्चा
बिहार
रोहतास: तिलक समारोह के बाद 5 लोगों की संदिग्ध मौत, उत्पाद विभाग की टीम ने शुरू की जांच
रोहतास: तिलक समारोह के बाद 5 लोगों की संदिग्ध मौत, उत्पाद विभाग की टीम ने शुरू की जांच
बिहार
'आप लोगों ने अब नेहा सिंह को...', गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई पर भड़की BJP
'आप लोगों ने अब नेहा सिंह को...', गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई पर भड़की BJP
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, महिला-बच्चों समेत कई घायल
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, कई घायल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
विश्व
Emmanuel Macron India Visit: 'अब सवाल ये है कि भारत के साथ कौन...', फ्रांस के राष्ट्रपति के मैसेज से चीन-अमेरिका से पाकिस्तान तक हंगामा
'अब सवाल ये है कि भारत के साथ कौन...', फ्रांस के राष्ट्रपति के मैसेज से चीन-अमेरिका से पाकिस्तान तक हंगामा
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
विश्व
'भारत ने बंद कर दिया रूस से तेल खरीदना', पुतिन के देश से आया ट्रंप को मिर्ची लगाने वाला मैसेज, 'कोई वजह नहीं...'
'भारत ने बंद कर दिया रूस से तेल खरीदना', पुतिन के देश से आया ट्रंप को मिर्ची लगाने वाला मैसेज, 'कोई वजह नहीं...'
शिक्षा
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
जनरल नॉलेज
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget