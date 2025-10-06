सीतामढ़ी में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, कपूर झा गैंग के तीन शूटर गिरफ्तार

बिहार के सीतामढ़ी जिले में सोमवार (6 अक्टूबर) की सुबह पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा एनकाउंटर हुआ. इस कार्रवाई में कुख्यात कपूर झा गैंग के तीन शूटर राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि ये तीनों अपराधी जिले को अशांत करने की साजिश रच रहे थे और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं.

जानकारी के अनुसार, सीतामढ़ी पुलिस को रविवार देर रात सूचना मिली कि कपूर झा गिरोह के कुछ सदस्य बाजपट्टी थाना क्षेत्र के जंगल इलाके में छिपे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इसके बाद एसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की संयुक्त टीम गठित की गई. सोमवार तड़के करीब 4 बजे टीम ने बाजपट्टी थाना क्षेत्र में छापेमारी शुरू की.

फायरिंग के बीच चली जवाबी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. दोनों ओर से करीब 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं. इस मुठभेड़ में तीन अपराधी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. बाकी अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान राजेश झा उर्फ गोलू, संदीप कुमार और अमरजीत यादव के रूप में हुई है. ये तीनों कुख्यात कपूर झा गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक इनके पास से एक देशी राइफल, दो पिस्तौल, कई कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है.

जख्मी अपराधियों का इलाज जारी

फायरिंग के दौरान तीनों अपराधी पैर में गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने उन्हें तुरंत सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. पूछताछ के लिए अस्पताल में पुलिस की विशेष टीम तैनात कर दी गई है.

पुलिस को मिली बड़ी सफलता

सीतामढ़ी एसपी अभिषेक रंजन ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया. उन्होंने कहा कि कपूर झा गैंग पिछले कुछ महीनों से जिले में अपराध बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. यह गिरोह सुपारी लेकर हत्या, लूट और रंगदारी की घटनाओं में शामिल रहा है. पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी. आज की कार्रवाई से इस गैंग को बड़ा झटका लगा है.

एसपी ने बताया कि फरार अपराधियों की तलाश जारी है और जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. साथ ही पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि इन अपराधियों के संपर्क में और कौन लोग हैं और इनका नेटवर्क किन जिलों तक फैला है.

स्थानीय लोगों ने जताई राहत

घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है क्योंकि यह गैंग कई महीनों से इलाके में दहशत फैला रहा था. लोग पुलिस की तत्परता की सराहना कर रहे हैं.