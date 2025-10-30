बिहार में मौसम का बदला मिजाज, 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ठंड बढ़ने के संकेत

बिहार में मौसम के बदलाव के साथ राज्य में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए राज्य के 17 जिलों में भारी वर्षा, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग के अनुसार, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान जिलों में बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना है. वहीं सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सहरसा, शिवहर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर जिलों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आज वर्षा की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रहेंगी, जबकि दक्षिण बिहार के पटना, नालंदा, गया और जहानाबाद सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं.

बिहार तक पहुंच रहा ‘मोथा’ तूफान का असर- मौसम विभाग

वज्रपात की संभावना को देखते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आंध्र प्रदेश के तट से उठे चक्रवाती तूफान ‘मोथा’ का असर अब बिहार तक पहुंच रहा है. यह तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से उत्तर-पश्चिम दिशा में सक्रिय हुआ है. इसके प्रभाव से बिहार में अगले दो दिनों तक बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी.

1 नवंबर को कई जिलों में बारिश की संभावना- IMD

IMD के मुताबिक, शुक्रवार को राज्य के लगभग सभी जिलों में वर्षा की स्थिति और अधिक सक्रिय होगी. 1 नवंबर को भी कई जिलों में बारिश की संभावना है, हालांकि इसके बाद बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाएगी और 2 नवंबर से मौसम सामान्य होने लगेगा. इस बीच तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड का असर महसूस होने लगेगा.

गया जिले के डोभी क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज

बुधवार को गया जिले के डोभी क्षेत्र में सबसे अधिक 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. सिवान में 20.02 मिलीमीटर, औरंगाबाद में 10.2, भभुआ में 7.6, पूर्वी चंपारण में 4.2, बक्सर में 3.5 और सीतामढ़ी में 2.5 मिलीमीटर वर्षा हुई. राजधानी पटना, नालंदा, बांका और जमुई में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई है. भागलपुर में 30.5, पटना में 28.9 और गया में 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि अब से बिहार में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा.