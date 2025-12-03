बिहार: लीजिए! शादी समारोह में रसगुल्ले के लिए मारपीट, दुल्हन पक्ष ने ठोक दिया दहेज का केस

बिहार के गयाजी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शादी समारोह में मारपीट हो गई. इतना ही नहीं बल्कि बात थाने तक पहुंच गई. दूल्हे के पिता का आरोप है कि रसगुल्ले के लिए दोनों पक्षों में मारपीट हुई है. वहीं दुल्हन पक्ष ने दहेज के मामले में थाने में एफआईआर कर दी है.

29 नवंबर को थी शादी

बताया जाता है कि बोधगया के एक निजी होटल में बीते 29 नवंबर को शादी समारोह का आयोजन किया गया था. होटल में दुल्हन पक्ष को ठहराया गया था. यहां हथियार गांव से दूल्हा पक्ष बारात लेकर पहुंचा था. इस दौरान रात में जब खाना-पीना शुरू हुआ तो मिठाई (रसगुल्ला) कम हो गई. इस पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने बवाल काट दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीर

इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें देखा जा रहा है कि खाना खाने के स्टॉल के पास लोग खड़े हैं. इसी बीच दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट होने लगती है. जिसके हाथ जो लगा उससे ही हमला करने लगा. इस घटना में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए. हालांकि दोनों पक्ष के परिजन स्थिति को संभालने में भी जुटे थे. समारोह में जयमाला से लेकर कई रस्में पूरी हो चुकी थीं. सिर्फ मंडप में शादी के लिए बैठना था. इसी दौरान यह सब कुछ हो गया. सीसीटीवी का वीडियो बुधवार (03 दिसंबर, 2025) को सामने आया है.

घटना के संबंध में दूल्हे के पिता महेंद्र प्रसाद ने बुधवार को बताया कि रसगुल्ले की कमी को लेकर मारपीट की गई थी, लेकिन दुल्हन पक्ष की ओर से बोधगया थाने में दहेज की मांग को लेकर झूठा मुकदमा किया है. बताया जाता है कि मुकदमे के बावजूद दूल्हे पक्ष के लोग दुल्हन पक्ष के परिजनों को शादी के लिए मनाते रहे लेकिन वे लोग तैयार नहीं हुए.

दूल्हे की मां मुन्नी देवी ने बताया कि मारपीट के दौरान दोनों तरफ के लोग आपस में समझौता कर ही रहे थे कि इस बीच दुल्हन पक्ष के लोग गहना-जेवर लेकर दुल्हन के साथ चले गए.

यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा: तेजस्वी यादव ने तोड़ी सालों पुरानी परंपरा! चिराग की पार्टी ने साधा निशाना

