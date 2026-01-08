बिहार: समस्तीपुर में शराब पीने से पिता की मौत, बेटे की आंखों की रोशनी गई, मचा हड़कंप

समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग गांव में शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई. वहीं उसके बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई. मृतक की पहचान वार्ड संख्या 12 निवासी बालेश्वर साह (60 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजन ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है. बेटे बबलू कुमार साह (36 वर्ष) का इलाज चल रहा है.

इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद बीते बुधवार (07 जनवरी, 2026) को एसपी अरविंद प्रताप सिंह मृतक बालेश्वर साह के घर पहुंचे. परिजनों से बात की. परिजनों ने पुलिस को बताया कि नए साल पर एक जनवरी की शाम गांव के अरविंद कुमार साह उर्फ बंठा से चार टेट्रा पैक शराब मंगवाई गई थी. पिता-पुत्र दोनों ने शराब पी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी.

पहले स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया गया लेकिन सुधार नहीं होने पर तीन जनवरी को उन्हें समस्तीपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां बालेश्वर साह की मौत हो गई. वहीं बबलू को पटना रेफर किया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है.

घटना के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार

बालेश्वर साह की बहू राधा देवी ने आरोप लगाया कि गांव के ही शराब धंधेबाज अरविंद कुमार साह उर्फ बंठा ने जहरीली शराब बेची थी जो छह माह पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी. आरोपी धंधेबाज गांव छोड़कर फरार भी हो गया है.

राधा देवी ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय और सदर एसडीओ दिलीप कुमार पहुंचे. परिजनों से पूरी जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

सदर एसडीपीओ-1 संजय कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. जांच के लिए टीम गठित की गई है. चिकित्सकीय रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उधर घटना के बाद लोगों का कहना है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया की बल्ले-बल्ले है. उन्हें कानून का डर नहीं है. होम डिलीवरी तक हो रही है.

